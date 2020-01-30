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31 января 21:31
31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби 31 янв 17:52 В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм 31 янв 17:48 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 31 янв 17:43 Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново 31 янв 17:37 Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов 31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора
В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм

В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм

Сегодня, 17:52
123
Александра Гуляева
В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм


В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества -  Михаило-Архангельский храм. Он был построен в 18 веке, и уже почти сто лет ждет капитального ремонта.

Обшарпанные стены, отсутствие настила на полу и груды досок - так внутри выглядит церковь Михаила Архангела, построенная в начале 18 века. Здание признано аварийным. Служители храма заказали проект реконструкции, но на эти работы согласно смете необходимо 17 миллионов рублей.

АНТОНИЙ КАЛУГИН, НАСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКВИ ВО ИМЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА:
«Эта сумма - 17 миллионов рублей, для нас она, конечно, неподъемная. Мы на данный момент имеем только проект, который прошел государственную экспертизу, и имеем необходимую смету, сумму, которую необходимо собрать, но к сожалению в данный момент не можем эту сумму собрать».

Михаило-Архангельскую церковь построили без единого гвоздя в селе Суши, первую службу провели в 1728 году. Почти 200 лет жители села были прихожанами храма, но в 1917 году всё изменилось.

ВЛАДИМИР СЛЕСАРЕВ, ЖИТЕЛЬ ВЯТСКИХ ПОЛЯН:
«Некоторые время его использовали как клуб сельский. Потом построили сельский клуб рядышком. Отдали здание под колхозный склад, хранили зерно в нем. Естественно, никаких надстроек на храме к тому времени уже не было. Колокольня, она возвышалась вот здесь, прямоугольная надстройка. Ее разобрали, естественно, к этому времени».

За годы использования в качестве склада здание разрушалось. Несмотря на то, что в 1960-ом его признали памятником истории и культуры и взяли под государственную охрану, деньги на реставрацию не выделяли. В 1999-ом году деревянный сруб разобрали, перевезли из села Суши в Вятские Поляны и собрали заново. Но здание осталось в аварийном состоянии, поэтому церковные службы стали проводить в цокольном этаже.

- Этот нижний храм, он не очень большой. Сюда вмещается, когда праздничные дни, всего порядка где-то сотни человек, а желающих гораздо больше. И конечно мы стараемся так, чтобы в тесноте, да не в обиде.

Прихожане надеются, что однажды памятник архитектуры восстановят и службы будут проводить уже в церкви, которая была построена 300 лет назад.

ВЛАДИМИР ТРЕФИЛОВ, ЖИТЕЛЬ ВЯТСКИХ ПОЛЯН:
«Это очень значимо и для жителей, и вообще для Вятского края, я считаю. Потому что не так много сохранилось у нас вот таких зданий».
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