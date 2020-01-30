В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм. Он был построен в 18 веке, и уже почти сто лет ждет капитального ремонта.
Обшарпанные стены, отсутствие настила на полу и груды досок - так внутри выглядит церковь Михаила Архангела, построенная в начале 18 века. Здание признано аварийным. Служители храма заказали проект реконструкции, но на эти работы согласно смете необходимо 17 миллионов рублей.
АНТОНИЙ КАЛУГИН, НАСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКВИ ВО ИМЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА:
«Эта сумма - 17 миллионов рублей, для нас она, конечно, неподъемная. Мы на данный момент имеем только проект, который прошел государственную экспертизу, и имеем необходимую смету, сумму, которую необходимо собрать, но к сожалению в данный момент не можем эту сумму собрать».
Михаило-Архангельскую церковь построили без единого гвоздя в селе Суши, первую службу провели в 1728 году. Почти 200 лет жители села были прихожанами храма, но в 1917 году всё изменилось.
ВЛАДИМИР СЛЕСАРЕВ, ЖИТЕЛЬ ВЯТСКИХ ПОЛЯН:
«Некоторые время его использовали как клуб сельский. Потом построили сельский клуб рядышком. Отдали здание под колхозный склад, хранили зерно в нем. Естественно, никаких надстроек на храме к тому времени уже не было. Колокольня, она возвышалась вот здесь, прямоугольная надстройка. Ее разобрали, естественно, к этому времени».
За годы использования в качестве склада здание разрушалось. Несмотря на то, что в 1960-ом его признали памятником истории и культуры и взяли под государственную охрану, деньги на реставрацию не выделяли. В 1999-ом году деревянный сруб разобрали, перевезли из села Суши в Вятские Поляны и собрали заново. Но здание осталось в аварийном состоянии, поэтому церковные службы стали проводить в цокольном этаже.
- Этот нижний храм, он не очень большой. Сюда вмещается, когда праздничные дни, всего порядка где-то сотни человек, а желающих гораздо больше. И конечно мы стараемся так, чтобы в тесноте, да не в обиде.
Прихожане надеются, что однажды памятник архитектуры восстановят и службы будут проводить уже в церкви, которая была построена 300 лет назад.
ВЛАДИМИР ТРЕФИЛОВ, ЖИТЕЛЬ ВЯТСКИХ ПОЛЯН:
«Это очень значимо и для жителей, и вообще для Вятского края, я считаю. Потому что не так много сохранилось у нас вот таких зданий».