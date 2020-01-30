В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм. Он был построен в 18 веке, и уже почти сто лет ждет капитального ремонта.Обшарпанные стены, отсутствие настила на полу и груды досок - так внутри выглядит церковь Михаила Архангела, построенная в начале 18 века. Здание признано аварийным. Служители храма заказали проект реконструкции, но на эти работы согласно смете необходимо 17 миллионов рублей.Михаило-Архангельскую церковь построили без единого гвоздя в селе Суши, первую службу провели в 1728 году. Почти 200 лет жители села были прихожанами храма, но в 1917 году всё изменилось.За годы использования в качестве склада здание разрушалось. Несмотря на то, что в 1960-ом его признали памятником истории и культуры и взяли под государственную охрану, деньги на реставрацию не выделяли. В 1999-ом году деревянный сруб разобрали, перевезли из села Суши в Вятские Поляны и собрали заново. Но здание осталось в аварийном состоянии, поэтому церковные службы стали проводить в цокольном этаже.Прихожане надеются, что однажды памятник архитектуры восстановят и службы будут проводить уже в церкви, которая была построена 300 лет назад.