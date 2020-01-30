Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби

Жительница Стрижей уверена, что лучший метод профилактики простудных заболеваний - это закаливание. Ольга Смирнова укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби. Причем делает это в любую погоду.Ольга Смирнова вот уже 14 лет занимается закаливанием. Все началось, когда однажды она захотела окунуться в прорубь в Крещение. Но прыгнуть в ледяную воду так и не смогла. Опытные люди подсказали - к зимнему купанию нужно заблаговременно подготовиться. Организму необходимо привыкнуть к холодной воде и лучший способ - обливаться по утрам. Ольга Юрьевна так и сделала - и с тех пор ни разу не болела.Через год после ежедневных обливаний Ольга Юрьевна решилась окунуться в прорубь. В тот день на улице было минус двадцать. Но мороз её не остановил. Говорит, страшно не было, ведь рядом был муж и группа поддержки из опытных Стрижевских моржей. С тех пор зимнее купание стало любимым увлечением. Прошли головные боли, а уж что такое простуда она забыла на долгие годы.Прорубь на Симаковском озере стрижевские моржи сделали сами. Перед тем как окунуться поверхность воды очищают ото льда. С собой всегда берут лом и лопату.Вместе со своими единомышленниками Ольга Смирнова купается три раза в неделю. Сейчас она тренируется плавать на скорость, чтобы в марте поехать на соревнования моржей.