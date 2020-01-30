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31 января 21:31
31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби 31 янв 17:52 В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм 31 янв 17:48 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 31 янв 17:43 Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново 31 янв 17:37 Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов 31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора
Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби

Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби

Сегодня, 17:55
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Юлия Шалаева
Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби


Жительница Стрижей уверена, что лучший метод профилактики простудных заболеваний - это закаливание. Ольга Смирнова укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби. Причем делает это в любую погоду.

- Вот такие носочки удобные, мы надеваем их дома, купаемся в них, чтобы об лед не порезаться.

Ольга Смирнова вот уже 14 лет занимается закаливанием. Все началось, когда однажды она захотела окунуться в прорубь в Крещение. Но прыгнуть в ледяную воду так и не смогла. Опытные люди подсказали - к зимнему купанию нужно заблаговременно подготовиться. Организму необходимо привыкнуть к холодной воде и лучший способ - обливаться по утрам. Ольга Юрьевна так и сделала - и с тех пор ни разу не болела.

ОЛЬГА СМИРНОВА:
«Если будите закаляться, обливаться водой, никакой коронавирус не страшен. Обливается».

Через год после ежедневных обливаний Ольга Юрьевна решилась окунуться в прорубь. В тот день на улице было минус двадцать. Но мороз её не остановил. Говорит, страшно не было, ведь рядом был муж и группа поддержки из опытных Стрижевских моржей. С тех пор зимнее купание стало любимым увлечением. Прошли головные боли, а уж что такое простуда она забыла на долгие годы.

ОЛЬГА СМИРНОВА:
«Здоровье, бодрость, усталость снимаем, стресс - все здесь».

Прорубь на Симаковском озере стрижевские моржи сделали сами. Перед тем как окунуться поверхность воды очищают ото льда. С собой всегда берут лом и лопату.

- Ну что, поехали. Хороша водичка.

Вместе со своими единомышленниками Ольга Смирнова купается три раза в неделю. Сейчас она тренируется плавать на скорость, чтобы в марте поехать на соревнования моржей.
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