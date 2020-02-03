Жители Вятских Полян жалуются на плохую работу общественного транспорта. В городе остался всего один перевозчик, который испытывает финансовые трудности.
Застать пассажирский автобус на улицах Вятских Полян - не так уж и просто, как кажется. Общественный транспорт появляется на дорогах не раньше, чем раз в 15-20 минут. По словам местных жителей, иногда даже днем они проводят на остановке около часа. Но автобуса не дожидаются, вызывают такси или идут пешком.
- Вот в церковь я хожу пешком на берег. Потому что стою, стою жду, его нет этого автобуса. Собралась да пошла пешком.
- Вечером не бывает автобусов. А вот, например, к поезду недавно провожала гостью, сложности были. Мы надеялись на автобус, но пришлось вызвать такси, чтобы не опоздать.
После нового года в Вятских Полянах остался всего один перевозчик. И , по словам руководства, компания находится в трудном финансовом положении, потому что с 2010го года предприятие не получает субсидии из муниципального бюджета. Тех денег, которые компания зарабатывает самостоятельно, не хватает, чтобы покрыть все расходы. Для предприятия встал вопрос о ликвидации. Тогда у перевозчиков наконец состоялся продуктивный диалог с властями.
ВЯЧЕСЛАВ ЦАРЮК, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР "ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ АВТОКОЛОННЫ 1322":
«Да была выделена в январе первая часть субсидии, это составило 250 тысяч рублей. Вчера автоколонна ее получила. И все деньги ушли на погашение задолженности по налогам, потому что на счетах автоколонны имелась инкасса».
Но, как утверждают руководители компании для того, чтобы полностью закрыть все долги и наладить работу общественного транспорта в городе, предприятию нужна помощь - около пяти миллионов рублей в год.
ГАЛИНА ШИРЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«На сегодняшний день мы с них запросили информацию, если они нам обоснуют все эти цифры, разговор будет вестись дальше. Со стороны главы им пообещано, что субсидии будут выдаваться и в дальнейшем, суммы мы оговорили с ними».
Пока руководство компании-перевозчика ведет переговоры с местными чиновниками, жителям Вятских Полян остается по-прежнему надеется на такси или продолжать ходить пешком, когда не могут дождаться нужный автобус.