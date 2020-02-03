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04 февраля 06:26
03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» 03 фев 17:48 Жители Вятских Полян жалуются на плохую работу общественного транспорта 03 фев 13:47 В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. 03 фев 12:15 Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 03 фев 12:06 Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания? 03 фев 10:48 Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. 03 фев 10:01 Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. 03 фев 10:00 Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение.
Жители Вятских Полян жалуются на плохую работу общественного транспорта

Жители Вятских Полян жалуются на плохую работу общественного транспорта

Вчера, 17:48
205
Александра Гуляева
Жители Вятских Полян жалуются на плохую работу общественного транспорта


Жители Вятских Полян жалуются на плохую работу общественного транспорта. В городе остался всего один перевозчик, который испытывает финансовые трудности.

Застать пассажирский автобус на улицах Вятских Полян - не так уж и просто, как кажется. Общественный транспорт появляется на дорогах не раньше, чем раз в 15-20 минут. По словам местных жителей, иногда даже днем они проводят на остановке около часа. Но автобуса не дожидаются, вызывают такси или идут пешком.

- Вот в церковь я хожу пешком на берег. Потому что  стою, стою жду, его нет этого автобуса. Собралась да пошла пешком.
- Вечером не бывает автобусов. А вот, например, к поезду недавно провожала гостью, сложности были. Мы надеялись на автобус, но пришлось вызвать такси, чтобы не опоздать.

После нового года в Вятских Полянах остался всего один перевозчик. И , по словам руководства, компания находится в трудном финансовом положении, потому что с 2010го года предприятие не получает субсидии из муниципального бюджета. Тех денег, которые компания зарабатывает самостоятельно, не хватает, чтобы покрыть все расходы. Для предприятия встал вопрос о ликвидации. Тогда у перевозчиков наконец состоялся продуктивный диалог с властями.

ВЯЧЕСЛАВ ЦАРЮК, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР "ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ АВТОКОЛОННЫ 1322":
«Да была выделена в январе первая часть субсидии, это составило 250 тысяч рублей. Вчера автоколонна ее получила. И все деньги ушли на погашение задолженности по налогам, потому что на счетах автоколонны имелась инкасса».

Но, как утверждают руководители компании для того, чтобы полностью закрыть все долги и наладить работу общественного транспорта в городе, предприятию нужна помощь - около пяти миллионов рублей в год.

ГАЛИНА ШИРЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«На сегодняшний день мы с них запросили информацию, если они нам обоснуют все эти цифры, разговор будет вестись дальше. Со стороны главы им пообещано, что субсидии будут выдаваться и в дальнейшем, суммы мы оговорили с ними».

Пока руководство компании-перевозчика ведет переговоры с местными чиновниками, жителям Вятских Полян остается по-прежнему надеется на такси или продолжать ходить пешком, когда не могут дождаться нужный автобус.
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