В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава». В этом году главной задачей фестиваля была подготовка дружины и обучение новобранцев ратному делу.На интерактивной площадке опытные воины из клуба исторической реконструкции обучают молодых ратников воинскому делу. Любой желающий, приехавший в этот день в Порошино мог освоить азы исторического фехтования.В средневековье сражались мечами и топорами. Сегодня существует два вида боя, которые даже стали видами спорта: современный мечевой бой с имитацией меча и бой для более опытных воинов - меч-щит.В средневековых состязаниях и молодецких забавах могли поучаствовать все желающие. Взрослые и дети получили возможность пострелять из лука, метнуть копьё, сесть на коня и надеть доспехи.Фестиваль "Хлыновская застава" - это реконструкция событий средневековой Руси периода 14-15 веков, когда главный воевода собирал дружинников и готовил их к защите града Хлынова. В исторической реконструкции приняли участие сразу несколько клубов со всей области. Одни занимаются ранним средневековьем и темой викингов, других интересуют средние века.Зимний фестиваль для клубов своего рода тренировка перед основным осенним фестивалем исторической реконструкции, который состоится в Порошино в начале сентября.