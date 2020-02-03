В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава». В этом году главной задачей фестиваля была подготовка дружины и обучение новобранцев ратному делу.
На интерактивной площадке опытные воины из клуба исторической реконструкции обучают молодых ратников воинскому делу. Любой желающий, приехавший в этот день в Порошино мог освоить азы исторического фехтования.
СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Это имитация меча - мягкая дубинка. Щит настоящий, защищаться. Поехали...».
В средневековье сражались мечами и топорами. Сегодня существует два вида боя, которые даже стали видами спорта: современный мечевой бой с имитацией меча и бой для более опытных воинов - меч-щит.
ВЯЧЕСЛАВ ГОРБЕШКО, УЧАСТНИК КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Когда выходим на турниры мы фехтуем в формате историчного мечевого боя, вот уже такими стальными мечами, то есть мы бьемся реально железом».
В средневековых состязаниях и молодецких забавах могли поучаствовать все желающие. Взрослые и дети получили возможность пострелять из лука, метнуть копьё, сесть на коня и надеть доспехи.
ВИКТОРИЯ ПЕРМЯКОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Сегодня у нас на молодом человеке настоящая кольчуга воина, шлем и меч. Такое обмундирование носили на нашей вятской земле».
Фестиваль "Хлыновская застава" - это реконструкция событий средневековой Руси периода 14-15 веков, когда главный воевода собирал дружинников и готовил их к защите града Хлынова. В исторической реконструкции приняли участие сразу несколько клубов со всей области. Одни занимаются ранним средневековьем и темой викингов, других интересуют средние века.
СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Кто-то из ребят плетет кольчуги, кто-то делает латы, помогают с чеканками, мечи кует. Нам не приходится это из других регионов заказывать».
Зимний фестиваль для клубов своего рода тренировка перед основным осенним фестивалем исторической реконструкции, который состоится в Порошино в начале сентября.