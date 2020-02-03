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04 февраля 06:26
03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» 03 фев 17:48 Жители Вятских Полян жалуются на плохую работу общественного транспорта 03 фев 13:47 В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. 03 фев 12:15 Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 03 фев 12:06 Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания? 03 фев 10:48 Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. 03 фев 10:01 Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. 03 фев 10:00 Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение.
В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»

В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»

Вчера, 17:53
196
Юлия Шалаева
В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»


В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава». В этом году главной задачей фестиваля была подготовка дружины и обучение новобранцев ратному делу.

На интерактивной площадке опытные воины из клуба исторической реконструкции обучают молодых ратников воинскому делу. Любой желающий, приехавший в этот день  в Порошино мог освоить азы исторического фехтования.

СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Это имитация меча - мягкая дубинка. Щит настоящий, защищаться. Поехали...».

В средневековье сражались мечами и топорами. Сегодня существует два вида боя, которые даже стали видами спорта: современный мечевой бой с имитацией меча и  бой для более опытных воинов - меч-щит.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРБЕШКО, УЧАСТНИК КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Когда выходим на турниры мы фехтуем в формате историчного мечевого боя, вот уже такими стальными мечами, то есть мы бьемся реально железом».

В средневековых состязаниях и молодецких забавах могли поучаствовать все желающие. Взрослые и дети получили возможность пострелять из лука, метнуть копьё, сесть на коня и надеть доспехи.

ВИКТОРИЯ ПЕРМЯКОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Сегодня у нас на молодом человеке настоящая кольчуга воина, шлем и меч. Такое обмундирование носили на нашей вятской земле».

Фестиваль "Хлыновская застава" - это реконструкция событий средневековой Руси периода 14-15 веков, когда главный воевода собирал дружинников и готовил их к защите града Хлынова. В исторической реконструкции приняли участие сразу несколько клубов со всей области. Одни занимаются ранним средневековьем и темой викингов, других интересуют средние века.

СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Кто-то из ребят плетет кольчуги, кто-то делает латы, помогают с чеканками, мечи кует. Нам не приходится это из других регионов заказывать».

Зимний фестиваль для клубов своего рода тренировка перед основным осенним фестивалем исторической реконструкции, который состоится в Порошино в начале сентября.
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