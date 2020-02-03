Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами

В Кировской области планируется создать комплексный объект обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов. Новый объект будет размещаться на территории Кирово-Чепецкого района, в Федяковском сельском поселении. Жители деревни Лубягино и не только собрались, чтобы узнать подробнее о строительстве.Сергей Кудреватых со своим плакатом расположился на въезде в деревню Лубягино. Одинокий пикетчик, не просто встречает проезжающие автомобили, но и обозначает место, где планируют построить новый объект.В самой деревне с самого утра начали собираться люди - и не только жители Лубягино и соседних деревень, многие приехали из Нововятска, Радужного и Кирова. Собравшиеся ждали представителей правительства, чтобы узнать, что конкретно планируют построить рядом с существующим полигоном "Лубягино".Встречу с жителями инициировало Правительство Кировской области. Но запланирована она была не на улице, а в местном клубе. Людей пригласили пройти туда, но выяснилось, что клуб не сможет вместить всех желающих. Встречу было решено перенести на 9 февраля в деревню Шутовщина, где более просторный Дом культуры. Тем временем журналистам и тем, кто остался в клубе рассказали, что планируется разместить в Лубягино. По проекту действующего полигона на территории, выделенной под ТБО, еще в 2006 году планировалось создать шесть карт - площадок размещения отходов. На сегодняшний день реализовано всего три. То есть имеющийся свободный участок позволяет переформатировать ныне работающий объект в современное технологичное предприятие по комплексному обращению с отходамиПроцесс создания такого комплекса, по словам Сурженко, длительный. В настоящее время уже изменены градостроительные документы. Следующие этапы - инженерные изыскания, разработка техзадания, оценка воздействия на окружающую среду. В марте будут проведены общественные слушания проекта. Само строительство планируют завершить к 2024 году. В правительстве уверены, что создание подобного комплексного объекта по обращению с ТКО наконец-то позволит внедрить на территории региона раздельный сбор отходов от населения.