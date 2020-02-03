Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами

В Кировской области планируется создать комплексный объект обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов. Новый объект будет размещаться на территории Кирово-Чепецкого района, в Федяковском сельском поселении. Жители деревни Лубягино и не только собрались, чтобы узнать подробнее о строительстве.
- Правительство, покажите пример, постройте свалку возле своих загородных домов.
Сергей Кудреватых со своим плакатом расположился на въезде в деревню Лубягино. Одинокий пикетчик, не просто встречает проезжающие автомобили, но и обозначает место, где планируют построить новый объект.
СЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Планируется на этом замечательном поле строить следующую очередь полигона. Свалка будет располагаться буквально км, полтора от поселения».
В самой деревне с самого утра начали собираться люди - и не только жители Лубягино и соседних деревень, многие приехали из Нововятска, Радужного и Кирова. Собравшиеся ждали представителей правительства, чтобы узнать, что конкретно планируют построить рядом с существующим полигоном "Лубягино".
ВЯЧЕСЛАВ ЦАРЮК, ЖИТЕЛЬ Д.ЛУБЯГИНО:
«То, что сейчас находиться полигон ТБО Лубягино, он небольшой, занимает площадь 1 га и располагается в лесном массиве. Судя по генеральному плану, который недавно выплыл на обозрение народа мы увидели, что нам хотят пристроить к нему полигон длинной 3 км и площадью более 13 га».
НИНА МАТАНЦЕВА, ЖИТЕЛЬ Д.ТАТАРЫ:
«Не надо нам сюда никакого мусора, особенно за Кузнецы. Нас крысы заедят тогда».
Встречу с жителями инициировало Правительство Кировской области. Но запланирована она была не на улице, а в местном клубе. Людей пригласили пройти туда, но выяснилось, что клуб не сможет вместить всех желающих. Встречу было решено перенести на 9 февраля в деревню Шутовщина, где более просторный Дом культуры. Тем временем журналистам и тем, кто остался в клубе рассказали, что планируется разместить в Лубягино. По проекту действующего полигона на территории, выделенной под ТБО, еще в 2006 году планировалось создать шесть карт - площадок размещения отходов. На сегодняшний день реализовано всего три. То есть имеющийся свободный участок позволяет переформатировать ныне работающий объект в современное технологичное предприятие по комплексному обращению с отходами
АРТЕМ СУРЖЕНКО, МИНИСТР ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Речь идет о комплексном объекте, который в своем составе будет содержать все основные типы работы. То есть - первичная площадка сбора, сортировка, переработка в полезные фракции и только потом переработка оставшихся хвостов».
Процесс создания такого комплекса, по словам Сурженко, длительный. В настоящее время уже изменены градостроительные документы. Следующие этапы - инженерные изыскания, разработка техзадания, оценка воздействия на окружающую среду. В марте будут проведены общественные слушания проекта. Само строительство планируют завершить к 2024 году. В правительстве уверены, что создание подобного комплексного объекта по обращению с ТКО наконец-то позволит внедрить на территории региона раздельный сбор отходов от населения.