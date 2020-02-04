Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области

Сегодня семь отрядов студентов «Снежного десанта» в отдаленных районах помогают одиноким и пожилым людям. О возрождении добрых традиций добровольчества в лучших гайдаровских традициях - в репортаже Ивана Швецова.
Людмила Нелюбина живет одна в деревенском доме с печным отоплением, помочь ей некому. Прочитала про "Снежный десант" в районной газете, и решила обратиться за помощью. И вот ребята из отряда "Северное Сияние" уже складывают для бабушки поленницу.
ЛЮДМИЛА НЕЛЮБИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА МУРАШЕЙ:
«Помощь мне была очень нужна, потому что повалил сырой снег и все дрова мне завалил. Ребятки мне очень помогают. Зовут их Никита и Дима, я с ними познакомилась».
Никита и Дима учатся в ВятГУ, для них участие в Снежном Десанте, - драгоценный жизненный опыт.
НИКИТА ГОРОШНИКОВ, УЧАСТНИК "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА" ИЗ ОТРЯДА "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ":
«Работа когда-как. Бывает легко, бывает тяжело. Вчера тяжело было, но очень много благодарностей получили от наших бабушек и это приятно».
Несмотря на то, что за многими стариками ухаживают соцработники, помочь всем очень трудно, тем более есть такая работа, где нужны мужские руки, а где их взять? В основном помощь нужна именно пожилым женщинам.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Помощь пожилым и одиноким людям в деревне очень нужна. Убрать снег, помочь с дровами, просто пообщаться. Ведь часто им не с кем даже поговорить».
После очистки кровли от снега ребята греются, пьют чай. Угощает бабушка Люба из деревни Белогорье. Она очень рада - столько гостей ее дом давно не видел. Стройотрядовцам по 18-20 лет, ей 85. Казалось бы - это пропасть между поколениями. Но через эту пропасть легла забота, сочувствие и искренний интерес в собеседнике. И времени связующая нить, как говорил Гамлет, соединилась.
ЛЮБОВЬ ЛОПАТИНА, ПЕНСИОНЕРКА ИЗ ДЕРЕВНИ БЕЛОЗЕРЬЕ:
«Очень благодарна, очень очень. Дай бог вам всем здоровья! Успехов в учебе, работе и всех земных благ!».
Среди участников Снежного Десанта есть ребята не только из Кировской области. Кристина Чур приехала в Кировскую область с полуострова Ямал специально, чтобы принять участие в этой акции студенческих отрядов.
КРИСТИНА ЧУР, УЧАСТНИЦА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА" ИЗ ОТРЯДА "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ":
«У нас на Ямале РСО только зарождаются и у нас нет Снежного Десанта. Но я понимаю, какие высокие ценности стоят за этим движением. Я очень счастлива, что смогла поучаствовать в этом. Но это тяжело. Тяжело смотреть, что людям нужна помощь, но это никто сделать не может».
«Снежный десант» - проект всероссийский. В нашем регионе он проводится с 2014 года, давно доказал свою нужность и эффективность, единственная проблема в том, что акция проходит после зимней сессии перед новым семестром и длится, как правило 1-2 недели. А помощь обездоленным и одиноким старикам нужна круглый год.