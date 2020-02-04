Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области

Сегодня семь отрядов студентов «Снежного десанта» в отдаленных районах помогают одиноким и пожилым людям. О возрождении добрых традиций добровольчества в лучших гайдаровских традициях - в репортаже Ивана Швецова.Людмила Нелюбина живет одна в деревенском доме с печным отоплением, помочь ей некому. Прочитала про "Снежный десант" в районной газете, и решила обратиться за помощью. И вот ребята из отряда "Северное Сияние" уже складывают для бабушки поленницу.Никита и Дима учатся в ВятГУ, для них участие в Снежном Десанте, - драгоценный жизненный опыт.Несмотря на то, что за многими стариками ухаживают соцработники, помочь всем очень трудно, тем более есть такая работа, где нужны мужские руки, а где их взять? В основном помощь нужна именно пожилым женщинам.После очистки кровли от снега ребята греются, пьют чай. Угощает бабушка Люба из деревни Белогорье. Она очень рада - столько гостей ее дом давно не видел. Стройотрядовцам по 18-20 лет, ей 85. Казалось бы - это пропасть между поколениями. Но через эту пропасть легла забота, сочувствие и искренний интерес в собеседнике. И времени связующая нить, как говорил Гамлет, соединилась.Среди участников Снежного Десанта есть ребята не только из Кировской области. Кристина Чур приехала в Кировскую область с полуострова Ямал специально, чтобы принять участие в этой акции студенческих отрядов.«Снежный десант» - проект всероссийский. В нашем регионе он проводится с 2014 года, давно доказал свою нужность и эффективность, единственная проблема в том, что акция проходит после зимней сессии перед новым семестром и длится, как правило 1-2 недели. А помощь обездоленным и одиноким старикам нужна круглый год.