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05 февраля 16:43
05 фев 15:04 Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" 05 фев 15:02 В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год 05 фев 13:27 Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова. 05 фев 13:00 В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. 05 фев 13:00 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 12:07 Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО 05 фев 12:03 Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках
Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области

Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области

Сегодня, 12:03
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Иван Швецов
Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области


Сегодня семь отрядов студентов  «Снежного десанта» в отдаленных районах помогают одиноким и пожилым людям.  О возрождении добрых традиций добровольчества в лучших гайдаровских традициях - в репортаже Ивана Швецова.

Людмила Нелюбина живет одна в деревенском доме с печным  отоплением,  помочь ей некому. Прочитала про "Снежный десант"  в районной газете, и решила обратиться за помощью. И вот ребята из отряда "Северное Сияние" уже складывают  для бабушки поленницу.

ЛЮДМИЛА НЕЛЮБИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА МУРАШЕЙ:
«Помощь мне была очень нужна, потому что повалил сырой снег и все дрова мне завалил. Ребятки мне очень помогают. Зовут их Никита и Дима, я с ними познакомилась».

Никита и Дима учатся в ВятГУ, для них участие в Снежном Десанте, - драгоценный жизненный опыт.


НИКИТА ГОРОШНИКОВ, УЧАСТНИК "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА" ИЗ ОТРЯДА "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ":
«Работа когда-как. Бывает легко, бывает тяжело. Вчера тяжело было, но очень много благодарностей получили от наших бабушек и это приятно».

Несмотря на то, что за многими стариками ухаживают соцработники, помочь всем очень трудно, тем более есть такая работа, где нужны мужские руки, а где их взять? В основном помощь нужна именно пожилым женщинам.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Помощь пожилым и одиноким людям в деревне очень нужна. Убрать снег, помочь с дровами, просто пообщаться. Ведь часто им не с кем даже поговорить».

После очистки кровли от снега ребята греются, пьют чай. Угощает бабушка Люба из деревни Белогорье. Она очень рада - столько гостей ее дом давно не видел.  Стройотрядовцам по  18-20 лет, ей 85.  Казалось бы - это пропасть между поколениями. Но через эту пропасть легла забота, сочувствие и искренний интерес в собеседнике. И времени связующая нить, как говорил Гамлет, соединилась.  

ЛЮБОВЬ ЛОПАТИНА, ПЕНСИОНЕРКА ИЗ ДЕРЕВНИ БЕЛОЗЕРЬЕ:
«Очень благодарна, очень очень. Дай бог вам всем здоровья! Успехов в учебе, работе и всех земных благ!».

Среди участников Снежного Десанта есть ребята не только из Кировской области. Кристина Чур приехала в Кировскую область с полуострова Ямал специально, чтобы принять участие в этой акции студенческих отрядов.

КРИСТИНА ЧУР, УЧАСТНИЦА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА" ИЗ ОТРЯДА "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ":
«У нас на Ямале РСО только зарождаются и у нас нет Снежного Десанта. Но я понимаю, какие высокие ценности стоят за этим движением. Я очень счастлива, что смогла поучаствовать в этом. Но это тяжело. Тяжело смотреть, что людям нужна помощь, но это никто сделать не может».

«Снежный десант» - проект всероссийский. В нашем регионе он проводится с 2014 года, давно доказал свою нужность и эффективность, единственная проблема в том, что акция проходит после зимней сессии перед новым семестром и длится, как правило 1-2 недели.  А помощь обездоленным и одиноким старикам нужна круглый год.
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