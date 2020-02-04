Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" в виде рук взрослого, которые подкидывают вверх смеющегося ребенка.20 кировчан объединились, чтобы обустроить территорию и создать на перекрестке улиц Ленина и Горбачева, в Ирининском сквере, композицию под названием "Восторг". По мнению этой инициативной группы, руки подкидывающие в верх младенца напомнят взрослым о детской радости, о том восторге, который они испытывали, когда будучи детьми их родители, дедушки и бабушки подкидывали их вверх.По словам Дмитрия Печенкина, то, что в нашем городе есть такие инициативные граждане, это хорошо. Но, возможность появления скульптурной композиции, будет рассматриваться прежде всего с архитектурной точки зрения.А пока идет согласование с администрацией города, члены инициативной группы собирают средства на реализацию проекта. Из необходимых 510 тыс. рублей, на данный момент собрано чуть более 150 тыс. Одобрят ли идею инициативных граждан по установке скульптуры станет понятно в ближайшее время. В случае отказа создания этого арт-объекта на территории Ирининского сквера, инициативной группе могут быть предложены другие альтернативные варианты по его размещению.