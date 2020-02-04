Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" в виде рук взрослого, которые подкидывают вверх смеющегося ребенка.
20 кировчан объединились, чтобы обустроить территорию и создать на перекрестке улиц Ленина и Горбачева, в Ирининском сквере, композицию под названием "Восторг". По мнению этой инициативной группы, руки подкидывающие в верх младенца напомнят взрослым о детской радости, о том восторге, который они испытывали, когда будучи детьми их родители, дедушки и бабушки подкидывали их вверх.
ОЛЕГ ЗОНОВ, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ "ВОСТОРГ":
«Нас объединила эта идея и мы решили создать здесь скульптуру, которая олицетворяет собой детский восторг».
ДМИТРИЙ КАЗАКОВ, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ "ВОСТОРГ":
«Здесь очень много людей ходит, здесь напряженная жизнь кипит, представляете, люди может быть просто в обеденный перерыв, или когда-то выйдут и посмотрят на эту инсталляцию, на эту фигуру и обрадуются и пойдут с новыми силами дальше работать».
По словам Дмитрия Печенкина, то, что в нашем городе есть такие инициативные граждане, это хорошо. Но, возможность появления скульптурной композиции, будет рассматриваться прежде всего с архитектурной точки зрения.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Здесь надо смотреть в том числе и пространственную территорию, т.е. угол улиц Ленина и Горбачева он опять же сопряжен с одной из центральных улиц города, улицей Ленина, здесь же у нас находятся овраги засора, т.е. есть уже определенное понимание в развитии этой территории и вот с учетом этих требований будет рассматриваться вопрос».
А пока идет согласование с администрацией города, члены инициативной группы собирают средства на реализацию проекта. Из необходимых 510 тыс. рублей, на данный момент собрано чуть более 150 тыс. Одобрят ли идею инициативных граждан по установке скульптуры станет понятно в ближайшее время. В случае отказа создания этого арт-объекта на территории Ирининского сквера, инициативной группе могут быть предложены другие альтернативные варианты по его размещению.