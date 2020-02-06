Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу"

Награда нашла еще одного героя Великой отечественной войны. Кировчанин Александр Шатунов погиб на фронте в 1944 году. За один из последних боев он был награжден медалью "За отвагу". Но получить награду его родные смогли лишь в этом году.Александр Иванович Шатунов ушёл на фронт в 1942 году и домой уже не вернулся. Он был наводчиком артиллериста, и на протяжении войны был удостоен двух наград: первая - "За боевые заслуги", а вторую медаль "За отвагу" он получить не успел - погиб в бою, не дожив до награждения две недели. В Лянгасово установлен памятник-мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне.Родственники часто навещают памятник - как в День Победы, так и в другие памятные даты, но особенным для них днем является 6 мая - именно в этот день в 1944 году Александр Шатунов погиб. У родственников осталось несколько фотографий и письма бойца. Как рассказывает Наталья Шатунова - жена его младшего сына, Александра призвали на войну, когда младший - его третий сын - только родился.В письмах Александр Иванович про бои и своё месторасположение практически не писал, тогда все письма проверялись, была цензура.В те времена почта приходила очень быстро. Все с нетерпением ждали вестей с фронта. В письме от 22 апреля Александр Иванович обращается к семье:Вскоре семья получила печальную весть.Так сложилась судьба бойца, нашего земляка Александра Ивановича Шатунова. Он погиб, попав под минометный обстрел. Похоронен в Севастополе на братском воинском кладбище. В Книге Памяти Лянгасово описывается его подвиг:В прошлом году внук Александра Шатунова обратился в военный комиссариат с ходатайством о передаче родным солдата его медали "За отвагу". Комиссариат отправил запрос к командующему войсками округа и министру обороны для высылки дубликата удостоверения, с медалью дело обстоит сложнее.В торжественной обстановке удостоверение к медали "За отвагу" вручили внуку Александру Шатунову и его семье. Теперь и эта награда на долгие годы будет символом мужества, храбрости и чести для будущих поколений.