Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу"

Награда нашла еще одного героя Великой отечественной войны. Кировчанин Александр Шатунов погиб на фронте в 1944 году. За один из последних боев он был награжден медалью "За отвагу". Но получить награду его родные смогли лишь в этом году.
Александр Иванович Шатунов ушёл на фронт в 1942 году и домой уже не вернулся. Он был наводчиком артиллериста, и на протяжении войны был удостоен двух наград: первая - "За боевые заслуги", а вторую медаль "За отвагу" он получить не успел - погиб в бою, не дожив до награждения две недели. В Лянгасово установлен памятник-мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«И вот здесь на одной из плит написана его фамилия».
Родственники часто навещают памятник - как в День Победы, так и в другие памятные даты, но особенным для них днем является 6 мая - именно в этот день в 1944 году Александр Шатунов погиб. У родственников осталось несколько фотографий и письма бойца. Как рассказывает Наталья Шатунова - жена его младшего сына, Александра призвали на войну, когда младший - его третий сын - только родился.
НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Мать узнала, что будет эшелон идти через станцию, и она чуть ли не сутки с ребёнком на руках стояла, чтобы хотя бы помахать рукой, вот, он высунулся из окна, и она сказала, что будет ждать, чтоб возвращался домой».
В письмах Александр Иванович про бои и своё месторасположение практически не писал, тогда все письма проверялись, была цензура.
НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Он пишет о том, что надеется, что останется жив, но, я думаю, что моё счастье ещё впереди».
В те времена почта приходила очень быстро. Все с нетерпением ждали вестей с фронта. В письме от 22 апреля Александр Иванович обращается к семье:
НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Я жив и здоров, и вам желаю хороших успехов в вашей жизни, вашего здоровья, я хочу вам передать, что мы сейчас находимся от Севастополя 3 километра».
Вскоре семья получила печальную весть.
НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Это пишет друг вашего Саши Шатунова. Саша погиб под Севастополем 6 мая. Это был герой, отдал свою жизнь на благо Родины, много фрицев он положил на тот свет, и до последней капли крови дрался с немцем».
Так сложилась судьба бойца, нашего земляка Александра Ивановича Шатунова. Он погиб, попав под минометный обстрел. Похоронен в Севастополе на братском воинском кладбище. В Книге Памяти Лянгасово описывается его подвиг:
НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Заметил через панораму вражеский пулемет у озера, прямой наводкой уничтожил его, чем обеспечил безопасный проход наших раненых, которые двигались вдоль берега под огнем этого пулемета. Кроме того, товарищ Шатунов уничтожил до взвода немцев, сконцентрировавшихся в траншеях».
В прошлом году внук Александра Шатунова обратился в военный комиссариат с ходатайством о передаче родным солдата его медали "За отвагу". Комиссариат отправил запрос к командующему войсками округа и министру обороны для высылки дубликата удостоверения, с медалью дело обстоит сложнее.
АНДРЕЙ ХЛЫБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛЕНИНСКОГО И НОВОВЯТСКОГО РАЙОНОВ Г. КИРОВА:
«Медаль заказывается после того, как удостоверение уже будет вручено, получено, и семьёй заказывается на заводе».
В торжественной обстановке удостоверение к медали "За отвагу" вручили внуку Александру Шатунову и его семье. Теперь и эта награда на долгие годы будет символом мужества, храбрости и чести для будущих поколений.