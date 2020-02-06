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06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу"

Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу"

Сегодня, 12:13
160
Альбина Самигуллина
Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль


Награда нашла еще одного героя Великой отечественной войны. Кировчанин Александр Шатунов погиб на фронте в 1944 году. За один из последних боев он был награжден медалью "За отвагу". Но получить награду его родные смогли лишь в этом году.

Александр Иванович Шатунов ушёл на фронт в 1942 году и домой уже не вернулся. Он был наводчиком артиллериста, и на протяжении войны был удостоен двух наград: первая - "За боевые заслуги", а вторую медаль "За отвагу" он получить не успел - погиб в бою, не дожив до награждения две недели. В Лянгасово установлен памятник-мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне.

НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«И вот здесь на одной из плит написана его фамилия».

Родственники часто навещают памятник - как в День Победы, так и в другие памятные даты, но особенным для них днем является 6 мая - именно в этот день в 1944 году Александр Шатунов погиб. У родственников осталось несколько фотографий и письма бойца. Как рассказывает Наталья Шатунова - жена его младшего сына, Александра призвали на войну, когда младший - его третий сын - только родился.

НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Мать узнала, что будет эшелон идти через станцию, и она чуть ли не сутки с ребёнком на руках стояла, чтобы хотя бы помахать рукой, вот, он высунулся из окна, и она сказала, что будет ждать, чтоб возвращался домой».

В письмах Александр Иванович про бои и своё месторасположение практически не писал, тогда все письма проверялись, была цензура.

НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Он пишет о том, что надеется, что останется жив, но, я думаю, что моё счастье ещё впереди».

В те времена почта приходила очень быстро. Все с нетерпением ждали вестей с фронта. В письме от 22 апреля Александр Иванович обращается к семье:

НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Я жив и здоров, и вам желаю хороших успехов в вашей жизни, вашего здоровья, я хочу вам передать, что мы сейчас находимся от Севастополя 3 километра».

Вскоре семья получила печальную весть.

НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Это пишет друг вашего Саши Шатунова. Саша погиб под Севастополем 6 мая. Это был герой, отдал свою жизнь на благо Родины, много фрицев он положил на тот свет, и до последней капли крови дрался с немцем».

Так сложилась судьба бойца, нашего земляка Александра Ивановича Шатунова. Он погиб, попав под минометный обстрел.  Похоронен в Севастополе на братском воинском кладбище. В Книге Памяти Лянгасово описывается его подвиг:

НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА, РОДСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА ШАТУНОВА:
«Заметил через панораму вражеский пулемет у озера, прямой наводкой уничтожил его, чем обеспечил безопасный проход наших раненых, которые двигались вдоль берега под огнем этого пулемета. Кроме того, товарищ Шатунов уничтожил до взвода немцев, сконцентрировавшихся в траншеях».

В прошлом году внук Александра Шатунова обратился в военный комиссариат с ходатайством о передаче родным солдата его  медали "За отвагу". Комиссариат отправил запрос к командующему войсками округа и министру обороны для высылки дубликата удостоверения, с медалью дело обстоит сложнее.

АНДРЕЙ ХЛЫБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛЕНИНСКОГО И НОВОВЯТСКОГО РАЙОНОВ Г. КИРОВА:
«Медаль заказывается после того, как удостоверение уже будет вручено, получено, и семьёй заказывается на заводе».

В торжественной обстановке удостоверение к медали "За отвагу"  вручили внуку Александру Шатунову и его семье. Теперь и эта награда на долгие годы будет символом мужества, храбрости и чести для будущих поколений.
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