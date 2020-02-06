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06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц

Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц

Сегодня, 15:22
143
Валентина Палкина
Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц


Кировчанин предлагает чистить улицы зимой с помощью своего изобретения. Работу мобильного устройства, которое может плавить снег, Анатолий Некрасов продемонстрировал нашей съемочной группе.

Это малый опытный образец, есть еще и большой, которым можно оборудовать экскаватор и растапливать снег уже не на тротуарах, а на дорогах, причем, без применения химреагентов. Запатентованная Анатолием Некрасовым термодинамическая установка работает по принципу утюга, нагревается с помощью буржуйки, а топливом может быть опил или щепа.

АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Лопата - тяжелый труд. Попытка облегчить, финны, говорят, мраморной крошкой посыпают, шведы трубы прокладывают, ну а мы решили вот так - из сказки про Змея Горыныча».

Установка, как и легендарный персонаж, "изрыгает пламя", нагревает и чистит дорожное покрытие. Правда конкретно в этой попытке дойти до сухого асфальта не получилось, а растопленный снег превратился в лед. В идеале, по словам изобретателя, установка должна выдавать более высокие температуры - тогда снег будет сразу испаряться, без образования наледи. Плюс такого способа уборки в том, что не надо вывозить снежные массы. И лучше всего начинать работать, когда снег только выпал.

АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Вот вначале, когда осень, снегопады, вот тогда надо сразу использовать, не допускать, чтобы образовались снежные такие валуны».

У Анатолия Некрасова есть и другие изобретения: копалка-рыхлитель для садоводов, поплавок-дробитель, который мог бы решить проблему ледовых заторов на реках. Только ими, как и снегоплавильной установкой, пока никто не заинтересовался.
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