Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц

Кировчанин предлагает чистить улицы зимой с помощью своего изобретения. Работу мобильного устройства, которое может плавить снег, Анатолий Некрасов продемонстрировал нашей съемочной группе.Это малый опытный образец, есть еще и большой, которым можно оборудовать экскаватор и растапливать снег уже не на тротуарах, а на дорогах, причем, без применения химреагентов. Запатентованная Анатолием Некрасовым термодинамическая установка работает по принципу утюга, нагревается с помощью буржуйки, а топливом может быть опил или щепа.Установка, как и легендарный персонаж, "изрыгает пламя", нагревает и чистит дорожное покрытие. Правда конкретно в этой попытке дойти до сухого асфальта не получилось, а растопленный снег превратился в лед. В идеале, по словам изобретателя, установка должна выдавать более высокие температуры - тогда снег будет сразу испаряться, без образования наледи. Плюс такого способа уборки в том, что не надо вывозить снежные массы. И лучше всего начинать работать, когда снег только выпал.У Анатолия Некрасова есть и другие изобретения: копалка-рыхлитель для садоводов, поплавок-дробитель, который мог бы решить проблему ледовых заторов на реках. Только ими, как и снегоплавильной установкой, пока никто не заинтересовался.