Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц

Кировчанин предлагает чистить улицы зимой с помощью своего изобретения. Работу мобильного устройства, которое может плавить снег, Анатолий Некрасов продемонстрировал нашей съемочной группе.
Это малый опытный образец, есть еще и большой, которым можно оборудовать экскаватор и растапливать снег уже не на тротуарах, а на дорогах, причем, без применения химреагентов. Запатентованная Анатолием Некрасовым термодинамическая установка работает по принципу утюга, нагревается с помощью буржуйки, а топливом может быть опил или щепа.
АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Лопата - тяжелый труд. Попытка облегчить, финны, говорят, мраморной крошкой посыпают, шведы трубы прокладывают, ну а мы решили вот так - из сказки про Змея Горыныча».
Установка, как и легендарный персонаж, "изрыгает пламя", нагревает и чистит дорожное покрытие. Правда конкретно в этой попытке дойти до сухого асфальта не получилось, а растопленный снег превратился в лед. В идеале, по словам изобретателя, установка должна выдавать более высокие температуры - тогда снег будет сразу испаряться, без образования наледи. Плюс такого способа уборки в том, что не надо вывозить снежные массы. И лучше всего начинать работать, когда снег только выпал.
АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Вот вначале, когда осень, снегопады, вот тогда надо сразу использовать, не допускать, чтобы образовались снежные такие валуны».
У Анатолия Некрасова есть и другие изобретения: копалка-рыхлитель для садоводов, поплавок-дробитель, который мог бы решить проблему ледовых заторов на реках. Только ими, как и снегоплавильной установкой, пока никто не заинтересовался.