В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов

Сегодня в Кирове собрались председатели 13 арбитражных судов Волго-Вятского судебного округа. Площадкой для встречи стал Второй арбитражный апелляционный суд. Как оценивается качество правосудия в нашем регионе?На встрече обсуждались итоги работы судов в прошлом году и проблемные вопросы, возникавшие в их работе. Мероприятия подобного формата проводятся ежегодно. Они помогают оперативно решать имеющиеся сложности правоприменения, способствуют выработке единообразной судебной практики и совершенствуют организацию взаимодействия между судами.Арбитражный суд Волго-Вятского округа находится в Нижнем Новгороде. Это вышестоящая инстанция по отношению ко всем судам округа, именно там рассматриваются кассационные жалобы на судебные акты всех остальных окружных арбитражных судов. Добавим, что во время встречи судьям была показана прикладная информационная система, которая нужна для автоматизации аналитической и кадровой работы судов.