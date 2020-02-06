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07 февраля 17:37
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Общественные обсуждения по проекту техзадания объекта «Лубягино» пройдут 11 марта

Общественные обсуждения по проекту техзадания объекта «Лубягино» пройдут 11 марта

Сегодня, 11:02
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Альбина Самигуллина
Общественные обсуждения по проекту техзадания объекта «Лубягино» пройдут 11 марта


Общественные обсуждения по проекту технического задания объекта «Лубягино» пройдут 11 марта. О планах по созданию комплексного предприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кирово-Чепецком районе сегодня рассказала министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

Министр охраны окружающей среды рассказала о концепции по созданию в Кирово-Чепецком районе комплексного объекта по сортировке и  переработке отходов.  А также сообщила, что с 10 февраля по 10 октября будет проходить оценка воздействия на окружающую среду, она пройдет в три этапа. На комплексный объект будут вывозить отходы из Кирова, Кирово-Чепецка и его района. С экологической точки зрения у объекта есть свои плюсы:

АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Первое: это объект замкнутого цикла. Вы знаете, что в последнем Послании Президента, он сказал, что мы должны уменьшить количество отходов, направляемых на полигоны, должны вводить раздельный сбор, и должны строить предприятия с замкнутым циклом».

Объект будет обеспечивать приоритет сортировки и переработки отходов над захоронением, кроме того, он создает основу для внедрения раздельного сбора мусора.

АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На объекте будут использованы экологически безопасные технологии, современные решения по сортировке отходов и вовлечения их во вторичный оборот».

Также Алла Албегова говорит об изменении экологического сознания населения, поэтому объект будет результатом реализации общественного запроса. С экономической точки зрения также есть плюсы:

АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не увеличивает тариф рег.оператора и плату граждан за вывоз отходов. Мы сравнивали с вывозом отходов на текущие полигоны, даже сокращает вывоз на полигоны до 53%».

Министр охраны окружающей среды ответила на ряд вопросов, волнующих общество и журналистов. Алла Албегова отметила, что на территории объекта не будет мусоросжигающего завода; тот полигон, который есть в Лубягино в настоящее время - через три года будет закрыт и рекультивирован. Стоимость планируемого проекта составит около 1,5 миллиардов рублей, будет привлечены, в том числе, и федеральные источники. Его приблизительная мощность составит 200 тысяч тонн, а срок службы не менее 20 лет.
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