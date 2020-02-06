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Депутаты ОЗС провели расширенное выездное заседание в городе Уржуме

Депутаты ОЗС провели расширенное выездное заседание в городе Уржуме

Сегодня, 11:04
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Михаил Конышев
Депутаты ОЗС провели расширенное выездное заседание в городе Уржуме


В Уржуме состоялось внеочередное совместное расширенное выездное заседание комитета по аграрным вопросам и комиссии по регламенту Законодательного Собрания Кировской области. О итогах работы расскажет Михаил Конышев.

Перед началом совместного заседания депутаты побывали в селе Рождественском, где успешно работает "Агрофирма Строитель".
Предприятие специализируется на племенном и молочном животноводстве. Сейчас поголовье крупного рогатого скота насчитывает около 2 тыс. животных, в том числе свыше 900 коров. Депутаты осмотрели роботизированный молочный комплекс. Он предполагает беспривязное содержание скота и использование роботов для доения коров. Отдельно построены родильное отделение и беспривязный телятник для молодняка. Агрофирма в лидерах Уржумского района по надоям. В 2019 году в среднем от коровы было получено более восьми тонн молока. Оно реализуется предприятиям Кировской и Нижегородской областей. Кроме животноводства, агрофирма занимается производством элитных семян зерновых культур и бобовых трав.  Это позволит вывести работу агрофирмы по производству семян на новый уровень.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Новое время, новая техника и это надо приветствовать, поддерживать. Потому что построить  такую ферму одного желания мало. Необходим оборотный капитал. Все, что строиться - это кредиты и это во всем мире так. В нашем случае должны быть субсидированные».

Государственную поддержку отрасли сельского хозяйства депутаты ОЗС обсудили в рамках выездного заседания. Информация, полученная на объектах, позволит углубиться в вопрос о развитии животноводства в Уржумском районе и обсудить, насколько эффективна государственная поддержка отрасли.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Усердием ныне живущих создается благополучие нынешнего поколения и создается благополучие будущего. Увидеть это, развить, тиражировать для других районов. Эта задача, с которой мы сегодня, весьма приблизительно, но справились».

Еще один из блоков заседания был посвящен развитию инфраструктуры, сотовой и почтовой связи в районе, а завершилось заседание обсуждением межнациональных отношений на Уржумской земле.
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