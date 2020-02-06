Депутаты ОЗС провели расширенное выездное заседание в городе Уржуме

В Уржуме состоялось внеочередное совместное расширенное выездное заседание комитета по аграрным вопросам и комиссии по регламенту Законодательного Собрания Кировской области. О итогах работы расскажет Михаил Конышев.Перед началом совместного заседания депутаты побывали в селе Рождественском, где успешно работает "Агрофирма Строитель".Предприятие специализируется на племенном и молочном животноводстве. Сейчас поголовье крупного рогатого скота насчитывает около 2 тыс. животных, в том числе свыше 900 коров. Депутаты осмотрели роботизированный молочный комплекс. Он предполагает беспривязное содержание скота и использование роботов для доения коров. Отдельно построены родильное отделение и беспривязный телятник для молодняка. Агрофирма в лидерах Уржумского района по надоям. В 2019 году в среднем от коровы было получено более восьми тонн молока. Оно реализуется предприятиям Кировской и Нижегородской областей. Кроме животноводства, агрофирма занимается производством элитных семян зерновых культур и бобовых трав. Это позволит вывести работу агрофирмы по производству семян на новый уровень.Государственную поддержку отрасли сельского хозяйства депутаты ОЗС обсудили в рамках выездного заседания. Информация, полученная на объектах, позволит углубиться в вопрос о развитии животноводства в Уржумском районе и обсудить, насколько эффективна государственная поддержка отрасли.Еще один из блоков заседания был посвящен развитию инфраструктуры, сотовой и почтовой связи в районе, а завершилось заседание обсуждением межнациональных отношений на Уржумской земле.