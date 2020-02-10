В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной

С 1 февраля изменился не только тариф на проезд в общественном транспорте. В Кирове был введен и повременный электронный проездной. Как он действует?
ОЛЕГ СЕМАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ:
«Вводятся два вида электронных пересадочных проездных. Первый - это на 30 минут, стоимость этого пересадочного проездного 34 рубля. И второй на 45 минут. Стоимость этого электронного пересадочного билета - 62 рубля».
Для того, чтобы воспользоваться пересадочным билетом, необходим специальный электронный проездной. По нему пассажир оплачивает первую поездку. Затем с этим же билетом он должен успеть пересесть на следующий транспорт в течение 30 или 45 минут (в зависимости от вида проездного), стоимость второго билета уже составит 0 рублей.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ:
«Тот, кто хочет этим воспользоваться, он должен замерить свой маршрут с работы и на работу, и если ему выгодно, приобрести этот проездной. Если не выгодно, то также как ездил, он ездит и дальше».
По словам руководства Центральной диспетчерской службы, конфликта с кондуктором возникнуть не должно - система работает автоматически. Пересаживаться можно будет неограниченное количество раз, но только за то время, которое отведено проездным - 30 или 45 минут.
ДЕНИС ПЫРЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ "АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ":
«С центральной диспетчерской службой мы определили, что февраль для нас такой тестовый месяц. За это время мы поймем, пользуется ли данная услугу у наших пассажиров спросом, или всё-таки в этом городе она не приживется».
А вот многие жители города о новом виде проездного пока не слышали.
- А вот я об этом ни разу не слышал, если честно. Я сам являюсь студентом ВятГУ, ни разу об этом не слышал, езжу за 26 рублей.
- Я достаточно далеко живу, то есть я живу третья общага около ТЭЦ, поэтому мне такой тариф не очень подходит.
- Если бы я ездила с пересадками, наверное, было бы хорошо. Но я езжу от и до.
- Как думаете, за 30 минут возможно успеть из одного места в другое?
- Я думаю, в нашем городе нет.
- 30 минут... да где тут за 30 минут-то успеешь? Это что-то новенькое просто, что-то эксклюзивное!
Новый пересадочный электронный проездной используется в городе уже 10 дней, за это время статистику покупок проездного и поездок по нему пока не подводили. Но если предложенный вариант окажется непопулярным, в Центральной диспетчерской службе подумают о том, чтобы увеличить временной интервал - например, до одного часа.