В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной

С 1 февраля изменился не только тариф на проезд в общественном транспорте. В Кирове был введен и повременный электронный проездной. Как он действует?Для того, чтобы воспользоваться пересадочным билетом, необходим специальный электронный проездной. По нему пассажир оплачивает первую поездку. Затем с этим же билетом он должен успеть пересесть на следующий транспорт в течение 30 или 45 минут (в зависимости от вида проездного), стоимость второго билета уже составит 0 рублей.По словам руководства Центральной диспетчерской службы, конфликта с кондуктором возникнуть не должно - система работает автоматически. Пересаживаться можно будет неограниченное количество раз, но только за то время, которое отведено проездным - 30 или 45 минут.А вот многие жители города о новом виде проездного пока не слышали.Новый пересадочный электронный проездной используется в городе уже 10 дней, за это время статистику покупок проездного и поездок по нему пока не подводили. Но если предложенный вариант окажется непопулярным, в Центральной диспетчерской службе подумают о том, чтобы увеличить временной интервал - например, до одного часа.