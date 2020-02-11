В Радужном прошла встреча с населением по поводу строительства полигона в Лубягино

В микрорайоне Радужный прошла встреча ответственных лиц с гражданами по поводу строительства комплекса сортировки и переработки твердых коммунальных отходов "Лубягино". Какие вопросы были заданы министру охраны окружающей среды?В актовом зале школы в Радужном не было ни одного свободного места. Жителей ближайших к будущему объекту населенных пунктов, а также неравнодушных граждан интересовали вопросы о самом комплексе, об экологии. Представители министерства охраны окружающей среды и Корпорации развития Кировской области на них ответили, а также рассказали о планах и перспективах. В начале встречи Алла Албегова развеяла мифы, ответив на два самых волнующих граждан вопроса.Сам объект будет построен рядом с действующим полигоном. Кроме того, министр подчеркнула, что строительство объекта - это важный шаг к внедрению в регионе раздельного сбора отходов, который невозможен без инфраструктуры по сортировке и переработке. Комплекс будет расположен в полутора километрах от населенного пункта, это больше всего беспокоит его жителей. Алла Албегова объяснила, что согласно нормам СанПин размещение такого рода объектов является законным, если расстояние до поселения равно одному километру. Если комплекс будет перенесен хотя бы на 10 километров дальше, то это сильно отразится на тарифе за вывоз ТКО. Ответ на вопрос о безопасности и экологичности объекта от министра также прозвучал.С внедрением объекта будет увеличена налоговая база, а также создано около 130 новых рабочих мест. Добавим, что в деревне Шутовщина Федяковского сельского поселения также прошла встреча с жителями.