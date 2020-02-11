В Унинском районе заложили символический камень в основание новой фермы

В Унинском районе состоялась торжественная закладка символического камня на месте строительства нового животноводческого объекта. Там появится еще один комплекс с роботизированной системой доения коров.
Новая ферма будет такой же, как эта, построенная пять лет назад. Здесь установлено сразу восемь доильных роботов. В планах хозяйства - увеличение дойного стада. И строительство еще одного животноводческого комплекса станет следующим этапом развития предприятия, имеющего статус племрепродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
ОЛЕГ МУСИХИН, ДИРЕКТОР ООО «СХП «ЕЛГАНЬ":
«В среднем корова доит 30 и более литров на голову, есть и по 50, и по 60, преимущество фермы очевидно, самое главное, работает технология добровольного доения, никто корову не гоняет, никакого стресса, одни коровы лежат, другие едят, третьи ходят на дойку. У каждой коровы вымя имеет четыре доли, они все разные, и робот доит каждую отдельно, предварительно обработав, как положено ей по физиологии, поэтому качество молока лучше и заболеваний у коров намного меньше».
На месте строительства нового животноводческого комплекса состоялась торжественная закладка символического камня. Это событие стало примером того, что развивать производство можно даже в глубинке, а не только в крупных районных центрах. И большая заслуга в этом руководителя сельхозпредприятия «Елгань».
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Начал с маленького и дошел до 9 тысяч кг молока на корову, и пошел дальше, кроме того, что построил и всем показал, как надо работать, построив комплекс и построив роботизированный комплекс. Спасибо, что вы своим трудом, своей энергией заряжаете не только свой коллектив, вы унинцев заряжаете и весь агропромышленный комплекс Кировской области».
В этом году в регионе будет построено еще пять животноводческих комплексов - в Оричевском, Котельничском и Афанасьевском районах.