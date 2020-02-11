Прямой эфир
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
$
63,95
69,77
11 февраля 20:23
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
В Унинском районе заложили символический камень в основание новой фермы

В Унинском районе заложили символический камень в основание новой фермы

Сегодня, 11:01
171
Валентина Палкина
В Унинском районе заложили символический камень в основание новой фермы


В Унинском районе состоялась торжественная закладка символического камня на месте строительства нового животноводческого объекта. Там появится еще один комплекс с роботизированной системой доения коров.

Новая ферма будет такой же, как эта, построенная пять лет назад. Здесь установлено сразу восемь доильных роботов. В планах хозяйства - увеличение дойного стада. И строительство еще одного животноводческого комплекса станет следующим этапом развития предприятия, имеющего статус племрепродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

ОЛЕГ МУСИХИН, ДИРЕКТОР ООО «СХП «ЕЛГАНЬ":
«В среднем корова доит 30 и более литров на голову, есть и по 50, и по 60, преимущество фермы очевидно, самое главное, работает технология добровольного доения, никто корову не гоняет, никакого стресса, одни коровы лежат, другие едят, третьи ходят на дойку. У каждой коровы вымя имеет четыре доли, они все разные, и робот доит каждую отдельно, предварительно обработав, как положено ей по физиологии, поэтому качество молока лучше и заболеваний у коров намного меньше».

На месте строительства нового животноводческого комплекса состоялась торжественная закладка символического камня. Это событие стало примером того, что развивать производство можно даже в глубинке, а не только в крупных районных центрах. И большая заслуга в этом  руководителя сельхозпредприятия «Елгань».

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Начал с маленького и дошел до 9 тысяч кг молока на корову, и пошел дальше, кроме того, что построил и всем показал, как надо работать, построив комплекс и построив роботизированный комплекс. Спасибо, что вы своим трудом, своей энергией заряжаете не только свой коллектив, вы унинцев заряжаете и весь агропромышленный комплекс Кировской области».

В этом году в регионе будет построено еще пять животноводческих комплексов - в Оричевском, Котельничском и Афанасьевском районах.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама