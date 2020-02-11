В Унинском районе заложили символический камень в основание новой фермы

В Унинском районе состоялась торжественная закладка символического камня на месте строительства нового животноводческого объекта. Там появится еще один комплекс с роботизированной системой доения коров.Новая ферма будет такой же, как эта, построенная пять лет назад. Здесь установлено сразу восемь доильных роботов. В планах хозяйства - увеличение дойного стада. И строительство еще одного животноводческого комплекса станет следующим этапом развития предприятия, имеющего статус племрепродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.На месте строительства нового животноводческого комплекса состоялась торжественная закладка символического камня. Это событие стало примером того, что развивать производство можно даже в глубинке, а не только в крупных районных центрах. И большая заслуга в этом руководителя сельхозпредприятия «Елгань».В этом году в регионе будет построено еще пять животноводческих комплексов - в Оричевском, Котельничском и Афанасьевском районах.