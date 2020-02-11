В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом

В областном центре пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом, который содержит контактную информацию для связи с сотрудником Кировского центра соцобслуживания или родственником.
Ираида Лебедева получила значок для своей тети, которая в прошлом году пошла гулять и к назначенному времени не вернулась. Родственники начали поиск женщины, которая к счастью, далеко не ушла, а была в соседнем дворе.
ИРАИДА ЛЕБЕДЕВА:
«Теперь, получив этот значок, я буду спокойна за нее. В этом значке есть мой телефон и люди, если произойдет подобный случай, помогут ей».
Специальные значки разработаны специалистами Кировского городского комплексного центра социального обслуживания. Их выдают гражданам, страдающим потерей памяти и другими ментальными расстройствами, которые получают социальные услуги на дому. На сегодняшний день значки получили порядка двухсот человек. С помощью смартфона можно считать данные с QR-кода и помочь человеку вернуться домой. Если телефон не обладает такими функциями, то можно позвонить по единому номеру, который также указан на значке. Сообщив индивидуальный номер, специалист центра поймёт, о каком человеке идет речь.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы говорим, что это пока только в отношении тех пожилых людей, которые проживают в областном центре. Но в ближайшее время мы начнем выдавать значки и через комплексные центры социального обслуживания, которые есть в каждом районе. Мы очень надеемся, что никто теряться не будет, но если такое произойдет, то никто из пожилых не останется без помощи на улице».
Если человек, страдающий потерей памяти, не находится на социальном обслуживании в комплексном центре, и при этом изъявил желание иметь специальный значок, то он или его родственник могут обратиться в Кировский городской комплексный центр социального обслуживания или позвонить по единому номеру телефона 8 (800) 201-21-09. Специалист зафиксирует необходимую информацию для дальнейшей работы и предоставит значок заявителю.