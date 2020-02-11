В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом

В областном центре пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом, который содержит контактную информацию для связи с сотрудником Кировского центра соцобслуживания или родственником.Ираида Лебедева получила значок для своей тети, которая в прошлом году пошла гулять и к назначенному времени не вернулась. Родственники начали поиск женщины, которая к счастью, далеко не ушла, а была в соседнем дворе.Специальные значки разработаны специалистами Кировского городского комплексного центра социального обслуживания. Их выдают гражданам, страдающим потерей памяти и другими ментальными расстройствами, которые получают социальные услуги на дому. На сегодняшний день значки получили порядка двухсот человек. С помощью смартфона можно считать данные с QR-кода и помочь человеку вернуться домой. Если телефон не обладает такими функциями, то можно позвонить по единому номеру, который также указан на значке. Сообщив индивидуальный номер, специалист центра поймёт, о каком человеке идет речь.Если человек, страдающий потерей памяти, не находится на социальном обслуживании в комплексном центре, и при этом изъявил желание иметь специальный значок, то он или его родственник могут обратиться в Кировский городской комплексный центр социального обслуживания или позвонить по единому номеру телефона 8 (800) 201-21-09. Специалист зафиксирует необходимую информацию для дальнейшей работы и предоставит значок заявителю.