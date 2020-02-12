В Кирове приводят в порядок общегородские катки.

В преддверии выходных в Кирове приводят в порядок бесплатные общегородские катки. Необходимо провести очистку ледовых площадок после снегопадов и заливку.Накануне в течение ночи работы шли в Вересниках, Коминтерне и на Северной набережной. Сегодня - на Театральной площади, улице Спасской и в нововятском парке ЛПК.Напомним, что в минувшие выходные на катке в Вересниках прошел семейный праздник «Лёд, лапы, хвост». В нем приняли участие более 200 человек – на протяжении полутора часов гости играли, пели, танцевали, катались на коньках.Следующий семейный праздник на этой ледовой площадке пройдет в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Начало в 13 часов.