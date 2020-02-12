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12 фев 17:41 В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома 12 фев 17:19 В Кировской области появится служба профессиональных нянь. 12 фев 17:09 В Кирове приводят в порядок общегородские катки. 12 фев 16:59 В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом. 12 фев 16:55 Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео). 12 фев 15:05 «Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки 12 фев 13:56 Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. 12 фев 13:47 На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи. 12 фев 13:43 Кировчан приглашают стать донорами крови. 12 фев 12:01 В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями
В Кирове приводят в порядок общегородские катки.

В Кирове приводят в порядок общегородские катки.

Вчера, 17:09
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В Кирове приводят в порядок общегородские катки.

В преддверии выходных в Кирове приводят в порядок бесплатные общегородские катки. Необходимо провести очистку ледовых площадок после снегопадов и заливку.

Накануне в течение ночи работы шли в Вересниках, Коминтерне и на Северной набережной. Сегодня - на Театральной площади, улице Спасской и в нововятском парке ЛПК.

Напомним, что в минувшие выходные на катке в Вересниках прошел семейный праздник «Лёд, лапы, хвост». В нем приняли участие более 200 человек – на протяжении полутора часов гости играли, пели, танцевали, катались на коньках.

Следующий семейный праздник на этой ледовой площадке пройдет в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Начало в 13 часов.

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