В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома

В южных микрорайонах Кирова сегодня продолжается жилищное строительство. И это вызывает обеспокоенность у местных жителей. Куда пойдут учиться дети, которые заедут в новый дом, и планируется ли строительство социальных объектов?Район Зонального института - один из лидеров по темпам застройки в последние годы. Многоэтажки вырастают здесь почти как на дрожжах, а вот школы и детские сады строятся гораздо медленнее. Жители района сетуют: мест в детских садах не хватает. По словам родителей, иногда дети не получают путевку и в 3 с половиной года. Местные жители задаются вопросом: найдутся ли места в детских учреждениях для малышей, которые поселятся в новом доме?В городской администрации о проблеме знают: внесли изменения в документацию по планировке микрорайона. Ближайшие земли постановили изъять для муниципальных нужд и зарезервировать для строительства детского сада на 220 мест и школы на 1250 мест.Только вот когда именно начнется строительство нового детского сада и школы в районе Зонального института, пока неизвестно.