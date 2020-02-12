В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома

В южных микрорайонах Кирова сегодня продолжается жилищное строительство. И это вызывает обеспокоенность у местных жителей. Куда пойдут учиться дети, которые заедут в новый дом, и планируется ли строительство социальных объектов?
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас работы на стройплощадке идут полным ходом. Здесь идет возведение многоквартирного жилого дома. По плану в нем должны быть встроенные помещения общественного назначения, а также подземная автопарковка. Завершить строительство планируют в конце следующего года».
Район Зонального института - один из лидеров по темпам застройки в последние годы. Многоэтажки вырастают здесь почти как на дрожжах, а вот школы и детские сады строятся гораздо медленнее. Жители района сетуют: мест в детских садах не хватает. По словам родителей, иногда дети не получают путевку и в 3 с половиной года. Местные жители задаются вопросом: найдутся ли места в детских учреждениях для малышей, которые поселятся в новом доме?
- Нет, точно не хватит. Вы посмотрите, сколько здесь домов, сколько здесь людей и детских садов очень мало, тем более там группы по 30 человек, это вообще, я считаю. И всего один воспитатель на 30 человек - это нереально.
- Нет, думаю, что нет. Конечно, надо строить. И школу надо, и детские сады.
- Соседи по-разному все решают. Соседям дали одним на Филейке, кому-то еще в другом районе дали. Мы бы, конечно, хотели сюда, чтобы можно было пешком дойти. Все бы так хотели, наверное, из нашего района.
В городской администрации о проблеме знают: внесли изменения в документацию по планировке микрорайона. Ближайшие земли постановили изъять для муниципальных нужд и зарезервировать для строительства детского сада на 220 мест и школы на 1250 мест.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г.КИРОВА:
«Ситуация с детскими садами в том районе, она достаточно острая, поэтому строительство детского сада там действительно необходимо. Есть другие первоочередные районы, где на сегодняшний день у нас острая ситуация. Это как раз микрорайон Радужный, микрорайон Долгушино, центральная часть города. То есть, в первую очередь будем решать другие вопросы».
Только вот когда именно начнется строительство нового детского сада и школы в районе Зонального института, пока неизвестно.