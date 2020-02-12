В Киров прибыл казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед». Святыню встречали в Успенском соборе Трифонова монастыря, где она будет находиться до 16 февраля.
Святыня Самарского края явилась чудесным образом в селе Ташла Самарской губернии в октябре 1917 года, в канун революции и гражданской войны. Одной из женщин приснилась Богородица и наказала выкопать из земли её икону в овраге недалеко от Свято-Троицкого храма. Многие не верили и смеялись, но образ Божией матери действительно обнаружился, а под ним бил родник. Во время гонений на церковь икону спасали жители села Ташла, передавая из рук в руки. Во время Великой Отечественной храм был открыт, икона вернулась на место. В Киров привезли походную икону, список был сделан специально для крестного хода.
ДМИТРИЙ ДОРОДНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АТАМАНА ВОЛЖСКОГО ВОЙСКОВОГО ОБЩЕСТВА:
«16 лет он был раз в году из Самары в Ташлу, вот как у вас Великорецкий. а у нас в Самаре такой проходит крестный ход, в 12 году в Самарскую область пришли Оренбургские казаки, они принесли Табынскую икону Божией матери, мы их встречали, помогали, как казаки казакам, вдохновившись их примером, увидели результат этого крестного хода, решили крестный ход с нашей святыней тоже сделать постоянным, чтобы он был не раз в году, а шел непрерывно».
В январе и феврале представители Волжского войскового казачьего общества посещают с иконой Божией Матери «Избавительница от бед» приходы Вятской митрополии. Святыне уже поклонились верующие южных и западных районов области. Далее крестный ход отправится в Кирово-Чепецк, Зуевку, Кумены, Верхошижемье и Советск.
ДМИТРИЙ ДОРОДНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АТАМАНА ВОЛЖСКОГО ВОЙСКОВОГО ОБЩЕСТВА:
«Идем по всем храмам, молельным домам, в воинские части заходим, в исправительные учреждения, школы, больницы, куда приглашают, везде идем. чтобы люди могли помолиться, попросить избавления не только от своих личных бед и несчастий, самое главное, чтобы совершалась соборная молитва за Россию, за братскую Украину. за весь мир».
В областном центре поклониться святыне верующие могут в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы до 16 февраля.