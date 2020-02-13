В Кирове планируется модернизировать 10 перекрестков, признанных самыми опасными в городе

В Кирове выявили десять опасных перекрестков, на которых особенно часто происходят ДТП. Чтобы снизить аварийность, их необходимо модернизировать. Как это сделать, должны решить специалисты.На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Воровского часто возникают заторы. Проблема актуальна особенно в часы пик. Иногда случаются и аварии. Представители управления дорожной и парковой инфраструктуры объявили конкурс среди дорожных специалистов. Перекресток необходимо разгрузить и сделать менее аварийным.Всего в областном центре необходимо модернизировать десять перекрестков, причем половина из них - на улице Производственной. Прежде чем приступить непосредственно к работе, необходимо спроектировать изменения.Стоимость не окончательная. Торги за право разработать проект состоятся 19-го февраля. По итогам аукциона будет выбран подрядчик.Модернизация перекрестков должна быть проведена в этом году. Сделано это будет в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги.