В Кирове планируется модернизировать 10 перекрестков, признанных самыми опасными в городе

В Кирове выявили десять опасных перекрестков, на которых особенно часто происходят ДТП. Чтобы снизить аварийность, их необходимо модернизировать. Как это сделать, должны решить специалисты.
На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Воровского часто возникают заторы. Проблема актуальна особенно в часы пик. Иногда случаются и аварии. Представители управления дорожной и парковой инфраструктуры объявили конкурс среди дорожных специалистов. Перекресток необходимо разгрузить и сделать менее аварийным.
АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КИРОВА":
«Госавтоинспекция предлагает провести мероприятия, связанные с изменениями организации дорожного движения, введение дополнительных стрел, для разрешения правых-левых поворотов на светофорных объектах, ну, и соответственно, выделение фаз для движения пешеходов».
Всего в областном центре необходимо модернизировать десять перекрестков, причем половина из них - на улице Производственной. Прежде чем приступить непосредственно к работе, необходимо спроектировать изменения.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Стоимость разработки проектно-сметной документации составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. После того, как проект будет готов, станет понятно, сколько будет стоить модернизация перекрестков».
Стоимость не окончательная. Торги за право разработать проект состоятся 19-го февраля. По итогам аукциона будет выбран подрядчик.
АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КИРОВА":
«Сроки проведения работ - 90 дней. Надеемся, те кто выиграет, с работами справятся успешно».
Модернизация перекрестков должна быть проведена в этом году. Сделано это будет в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги.