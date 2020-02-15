В Кировской области ожидается аномально теплый март. По прогнозам Гидрометцентра РФ, погодные аномалии продолжатся в марте. Теплее климатической нормы будет в регионах Сибири, на Урале, на востоке и юге республики Коми, в Кировской области и Пермском крае.Напомним, ранее синоптики сообщили, что январь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, не только в Кировской области, но и в целом на планете.Средняя температура на Земле в январе 2020 года оказалась самой высокой за всю историю наблюдений за 141 год. Температура воздуха составила в среднем 13,14 градуса Цельсия, что на 1,14 градуса выше средней январской температуры за весь XX век.Февраль также продолжает "традицию" аномально высоких среднесуточных температур воздуха - в среднем, на 2-4 градуса выше нормы.В конце зимы в большинстве регионов России также ожидается мощное потепление.Метеорологи объясняют теплую зиму «идеальным стечением обстоятельств»: большая холодная зона сталкивается с теплом над Гольфстримом, проникая в Европу. После этого без каких-либо препятствий холод идет в Азию и Северную Америку — в район Великих Озер.