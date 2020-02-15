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17 февраля 19:45
17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью 17 фев 11:02 В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля 17 фев 11:00 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы 17 фев 10:17 За выходные в Кировской области на пожарах погибли шесть человек. 17 фев 10:05 В Кировской области ожидается аномально теплый март. 15 фев 14:22 В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека.
В Кировской области ожидается аномально теплый март.

В Кировской области ожидается аномально теплый март.

Сегодня, 10:05
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В Кировской области ожидается аномально теплый март.

В Кировской области ожидается аномально теплый март. По прогнозам Гидрометцентра РФ, погодные аномалии продолжатся в марте. Теплее климатической нормы будет в регионах Сибири, на Урале, на востоке и юге республики Коми, в Кировской области и Пермском крае.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что январь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, не только в Кировской области, но и в целом на планете.

Средняя температура на Земле в январе 2020 года оказалась самой высокой за всю историю наблюдений за 141 год. Температура воздуха составила в среднем 13,14 градуса Цельсия, что на 1,14 градуса выше средней январской температуры за весь XX век.

Февраль также продолжает "традицию" аномально высоких среднесуточных температур воздуха - в среднем, на 2-4 градуса выше нормы.

В конце зимы в большинстве регионов России также ожидается мощное потепление.

Метеорологи объясняют теплую зиму «идеальным стечением обстоятельств»: большая холодная зона сталкивается с теплом над Гольфстримом, проникая в Европу. После этого без каких-либо препятствий холод идет в Азию и Северную Америку — в район Великих Озер.
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