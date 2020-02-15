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17 февраля 19:46
17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью 17 фев 11:02 В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля 17 фев 11:00 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы 17 фев 10:17 За выходные в Кировской области на пожарах погибли шесть человек. 17 фев 10:05 В Кировской области ожидается аномально теплый март. 15 фев 14:22 В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека.
В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля

В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля

Сегодня, 11:02
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Альбина Самигуллина
В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля


В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля. Их особенность в том, что кроме определения скорости табло показывает эмоции.

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вот такое табло контроля скорости появилось перед мостом у Слободского. Индикатор загорается красным при нарушении скорости 60км/ч, если водитель не нарушает скоростной режим, въезжая в населённый пункт, табло выражает положительную эмоцию и загорается зелёным».

Мнения по поводу такого нововведения различные - кто-то "за", так как предупрежден – значит, вооружен, другие водители отнеслись к аппарату безразлично.

- Нет, мы ездим часто на юг, и там встречаются уже такие указатели, так что уже не в первый раз.
- Посмотрите, вот что он мигает вот сейчас, видели? Он и туда мигнет, и сюда мигнет, попробуй пойми, что он мигает.

А некоторых табло вводит в заблуждение, так как издалека оно похоже на светофор. Но система направлена исключительно для предупреждения водителей, которые въезжают в населённый пункт, так как максимальная скорость должна снизиться до 60 километров в час. Аппарат действует как радар, но штрафы за превышения выписываться не будут. Он как бы дисциплинирует водителей, и реагирует аппарат на скорость следующим образом:

ЭДУАРД БУЯНОВ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИКАМЬЕ":
«Ориентировочно, 150-200 метров, чтобы дать водителю возможность сориентироваться и не делать резких поспешных движений в скоростном режиме и плавненько спускаться».

Такие аппараты устанавливают на особо аварийных участках дорог. Ещё одно табло скорости можно обнаружить в Котельничском районе. Скоро появятся еще два аппарата - в Яранске и снова в Слободском.
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