В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля. Их особенность в том, что кроме определения скорости табло показывает эмоции.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вот такое табло контроля скорости появилось перед мостом у Слободского. Индикатор загорается красным при нарушении скорости 60км/ч, если водитель не нарушает скоростной режим, въезжая в населённый пункт, табло выражает положительную эмоцию и загорается зелёным».
Мнения по поводу такого нововведения различные - кто-то "за", так как предупрежден – значит, вооружен, другие водители отнеслись к аппарату безразлично.
- Нет, мы ездим часто на юг, и там встречаются уже такие указатели, так что уже не в первый раз.
- Посмотрите, вот что он мигает вот сейчас, видели? Он и туда мигнет, и сюда мигнет, попробуй пойми, что он мигает.
А некоторых табло вводит в заблуждение, так как издалека оно похоже на светофор. Но система направлена исключительно для предупреждения водителей, которые въезжают в населённый пункт, так как максимальная скорость должна снизиться до 60 километров в час. Аппарат действует как радар, но штрафы за превышения выписываться не будут. Он как бы дисциплинирует водителей, и реагирует аппарат на скорость следующим образом:
ЭДУАРД БУЯНОВ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИКАМЬЕ":
«Ориентировочно, 150-200 метров, чтобы дать водителю возможность сориентироваться и не делать резких поспешных движений в скоростном режиме и плавненько спускаться».
Такие аппараты устанавливают на особо аварийных участках дорог. Ещё одно табло скорости можно обнаружить в Котельничском районе. Скоро появятся еще два аппарата - в Яранске и снова в Слободском.