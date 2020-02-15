В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля. Их особенность в том, что кроме определения скорости табло показывает эмоции.Мнения по поводу такого нововведения различные - кто-то "за", так как предупрежден – значит, вооружен, другие водители отнеслись к аппарату безразлично.А некоторых табло вводит в заблуждение, так как издалека оно похоже на светофор. Но система направлена исключительно для предупреждения водителей, которые въезжают в населённый пункт, так как максимальная скорость должна снизиться до 60 километров в час. Аппарат действует как радар, но штрафы за превышения выписываться не будут. Он как бы дисциплинирует водителей, и реагирует аппарат на скорость следующим образом:Такие аппараты устанавливают на особо аварийных участках дорог. Ещё одно табло скорости можно обнаружить в Котельничском районе. Скоро появятся еще два аппарата - в Яранске и снова в Слободском.