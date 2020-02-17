Прямой эфир
18 фев 12:18 В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области 18 фев 12:14 Юные исполнители приняли участие в фестивале искусств «Музыкальное содружество» 18 фев 12:10 Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем. 18 фев 12:09 В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов 18 фев 10:58 В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" 18 фев 10:55 В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи 18 фев 10:51 Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район 17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью
3°C
$
63,31
68,62
18 февраля 13:20
18 фев 12:18 В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области 18 фев 12:14 Юные исполнители приняли участие в фестивале искусств «Музыкальное содружество» 18 фев 12:10 Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем. 18 фев 12:09 В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов 18 фев 10:58 В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" 18 фев 10:55 В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи 18 фев 10:51 Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район 17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью
Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район

Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район

Сегодня, 10:51
118
Александра Гуляева
Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район


Губернатор в ходе рабочей поездки посетил Даровской район.  Игорь Васильев побывал на основных предприятиях и оценил, как восстановили мост в поселке Суборь.

Через реку Молому в поселке Суборь сегодня можно пройти без проблем, ледовую переправу организовали в декабре, но осенью мост смыло, и жители оказались отрезанными от цивилизации. Не случайно, именно здесь проходит совещание по подготовке к весеннему половодью.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Стоит не подготовиться, и оно сразу случится. У меня огромная просьба: всем ответственно относиться к своей работе, соблюдать все параметры технологические, которые должны быть сделаны, даже в отсутствие предупреждения МЧС. А когда таковое случается, должно быть просто сделано в обязательном порядке».

О том, что развитие современных методов деревообработки - одна из стратегических целей развития региона, шла речь на одном из крупнейших в России предприятий по производству клееного бруса. Есть проекты строительства из дерева фельдшерско-акушерских пунктов (три уже построены), спорткомплексов и школ.

Еще одно развивающееся предприятие - маслодельный завод, основанный в 1948 году. В 2016м он был закрыт, но в 2019м после переоснащения заработал вновь.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь мы видим новый формат оборудования, новый формат продукции, которой нет на других предприятиях. Но самое главное, что мы видим отношения, которые складываются между предприятиями: между сырьевой базой, между перерабатывающей».

вопросы здравоохранения были подняты на встрече с местными жителями. Жители района узнали, что летом в Даровском начнут работать акушер-гинеколог и офтальмолог. Шла речь и о новых школах.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В районных центрах, в больших населенных пунктах нужно строить другие школы. С образовательным ядром, настоящим спортивным залом, настоящим кинотеатром, настоящим бассейном и настоящим залом, это будет культурно-оздоровительный центр, куда вечером смогут и взрослые прийти в том числе».

Также губернатор подчеркнул, что сейчас формируется заявка на выделение федеральных средств для строительства школ.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама