Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район

Губернатор в ходе рабочей поездки посетил Даровской район. Игорь Васильев побывал на основных предприятиях и оценил, как восстановили мост в поселке Суборь.
Через реку Молому в поселке Суборь сегодня можно пройти без проблем, ледовую переправу организовали в декабре, но осенью мост смыло, и жители оказались отрезанными от цивилизации. Не случайно, именно здесь проходит совещание по подготовке к весеннему половодью.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Стоит не подготовиться, и оно сразу случится. У меня огромная просьба: всем ответственно относиться к своей работе, соблюдать все параметры технологические, которые должны быть сделаны, даже в отсутствие предупреждения МЧС. А когда таковое случается, должно быть просто сделано в обязательном порядке».
О том, что развитие современных методов деревообработки - одна из стратегических целей развития региона, шла речь на одном из крупнейших в России предприятий по производству клееного бруса. Есть проекты строительства из дерева фельдшерско-акушерских пунктов (три уже построены), спорткомплексов и школ.
Еще одно развивающееся предприятие - маслодельный завод, основанный в 1948 году. В 2016м он был закрыт, но в 2019м после переоснащения заработал вновь.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь мы видим новый формат оборудования, новый формат продукции, которой нет на других предприятиях. Но самое главное, что мы видим отношения, которые складываются между предприятиями: между сырьевой базой, между перерабатывающей».
вопросы здравоохранения были подняты на встрече с местными жителями. Жители района узнали, что летом в Даровском начнут работать акушер-гинеколог и офтальмолог. Шла речь и о новых школах.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В районных центрах, в больших населенных пунктах нужно строить другие школы. С образовательным ядром, настоящим спортивным залом, настоящим кинотеатром, настоящим бассейном и настоящим залом, это будет культурно-оздоровительный центр, куда вечером смогут и взрослые прийти в том числе».
Также губернатор подчеркнул, что сейчас формируется заявка на выделение федеральных средств для строительства школ.