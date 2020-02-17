Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район

Губернатор в ходе рабочей поездки посетил Даровской район. Игорь Васильев побывал на основных предприятиях и оценил, как восстановили мост в поселке Суборь.Через реку Молому в поселке Суборь сегодня можно пройти без проблем, ледовую переправу организовали в декабре, но осенью мост смыло, и жители оказались отрезанными от цивилизации. Не случайно, именно здесь проходит совещание по подготовке к весеннему половодью.О том, что развитие современных методов деревообработки - одна из стратегических целей развития региона, шла речь на одном из крупнейших в России предприятий по производству клееного бруса. Есть проекты строительства из дерева фельдшерско-акушерских пунктов (три уже построены), спорткомплексов и школ.Еще одно развивающееся предприятие - маслодельный завод, основанный в 1948 году. В 2016м он был закрыт, но в 2019м после переоснащения заработал вновь.вопросы здравоохранения были подняты на встрече с местными жителями. Жители района узнали, что летом в Даровском начнут работать акушер-гинеколог и офтальмолог. Шла речь и о новых школах.Также губернатор подчеркнул, что сейчас формируется заявка на выделение федеральных средств для строительства школ.