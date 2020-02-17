В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов

В Кировской области с этого года начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов. Это необходимо для борьбы с фальсификатом, чтобы в пищеблоках детских садов, школ и больниц не завозили маргарин вместо масла, некачественное мясо и молоко. Как именно будет действовать система контроля качества?На данный момент продукты в школы детские сады и больницы поставляются после открытых торгов на аукционах. Нередко в них побеждают производители, которые специально снижают цены только чтобы победить. Это приводит к снижению качества продуктов. Например, под видом сливочного масла продают маргарин, а в говядину добавляют мясо других животных. Выявить фальшивку может специальный анализ на хроматографе.Проверка пищи на японском газовом хроматографе - очень дорогое удовольствие, скромному бюджету детских садов и школ это исследование просто не по карману. Но проблема решена: начиная с этого года на вопрос выявления фальсификата в детском питании поручен аккредитованной государственной лаборатории, причем совершенно бесплатно для государственных учреждений. В текущем году таких проб запланировано 280. При подготовке к взятию про будут соблюдаться строгие правила, чтобы ни у кого не возникло сомнений в честности результатов.Как правило, на фальсификации ловят производителей из-за пределов Кировской области. А вот местная мясная и молочная продукция вполне достойного качества. Добавим, что система мониторинга в Кировской области будет действовать не год и не два, финансирование уже запланировано на 3 года и будет продолжено. В регионах, где подобные системы работаю давно, например в Ульяновской области, производители некачественных продуктов питания просто не появляются на аукционах, ведь за поставку некачественной продукции предусмотрена административная и уголовная ответственность.