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В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов

В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов

Сегодня, 12:09
69
Иван Швецов
В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов


В Кировской области с этого года начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов. Это необходимо для борьбы с фальсификатом, чтобы в пищеблоках детских садов, школ и больниц  не завозили маргарин вместо масла,  некачественное мясо и молоко. Как именно будет действовать система контроля качества?

На данный момент продукты в школы детские сады и больницы поставляются после открытых торгов на аукционах. Нередко в них побеждают производители, которые специально снижают цены только чтобы победить. Это приводит к снижению качества продуктов.  Например, под видом сливочного масла  продают маргарин, а в говядину добавляют мясо других животных. Выявить фальшивку может специальный анализ на хроматографе.  

МАРИНА ОРЛОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ:
«Регистрируем пики хроматограмм и видим пики идентификационной смеси и фальсификата. На данном экране видно пробы доброкачественного масла и фальсификата».

Проверка пищи на японском газовом хроматографе  - очень дорогое удовольствие,  скромному бюджету детских садов и школ  это исследование просто не по карману. Но проблема решена: начиная с этого года на вопрос выявления фальсификата в детском питании поручен аккредитованной государственной лаборатории,  причем совершенно бесплатно для государственных учреждений. В текущем году таких проб запланировано 280. При подготовке к взятию про будут соблюдаться  строгие правила, чтобы ни  у кого не возникло сомнений в честности результатов.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН,  НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Изучая опыт работы в регионов, мы своей целью ставим принцип внезапности. План, утвержденный губернатором у нас есть, районы расписаны, но не учреждения.  Учреждения не знают когда и у кого будет производиться отбор проб».

Как правило, на фальсификации ловят производителей из-за пределов Кировской области. А вот местная мясная и молочная продукция  вполне достойного качества. Добавим, что система мониторинга  в Кировской области будет действовать не год и не два, финансирование уже запланировано на 3 года и будет продолжено. В регионах, где подобные системы работаю давно, например в Ульяновской области,  производители  некачественных продуктов питания просто не появляются на аукционах, ведь за поставку некачественной продукции предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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