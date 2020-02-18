Кировчане обсуждают Стратегию социально-экономического развития города

В Кирове разрабатывается Стратегия социально-экономического развития на период до 2035 года. Какие вопросы беспокоят кировчан, и нужно ли что-то кардинально менять в жизни города?
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Администрация города Кирова совместно с финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации проводит интернет-опрос среди жителей областного центра. Посредством него каждый кировчанин сможет поучаствовать в обсуждении развития нашего города.
Вопросы самые разные - от реализации личного потенциала в Кирове до переименования города. Всего их 47. Большинство связано с выявлением недостатков в различных сферах жизни.
- Может быть, это во всей стране, конечно, такая проблема со здравоохранением, с помощью бесплатной медицинской, чтобы она была более доступна, потому что огромные очереди в поликлиниках, не знаю, может быть и в других городах, не только в Кирове, но, я думаю, что это тоже такой важный вопрос.
Большинство респондентов указывали на низкое качество дорог.
- В первую очередь, когда приезжаешь в Киров, замечаешь, конечно же, дороги.
- Именно дороги, потому что состояние дорог крайне убитое.
- Ну, дороги не устраивают.
- Дороги, чтоб прибирали всё. Самое главное - чтобы дороги были хорошие.
Есть вопросы у кировчан и к качеству коммунальных услуг.
- Естественно, ЖКХ. Сфера ЖКХ. Взять нашу управляющую компанию Ленинского района. Ни отчётов, ни одного отчетного собрания не проводилось никогда, заявляют, что только в первом квартале, а везде на интернет-порталах уже говорится, что наша компания в стадии банкротства. Что будет дальше - неизвестно.
- ЖКХ! Всё, ну, представьте, квартира - за отопление 5 тысяч. 5 тысяч. Дочка получает 17 тысяч. Вот я приезжаю на зиму, плачу за неё.
Коснулся разговор и работников бюджетной сферы.
- В школах также, наверно, не хватает педагогов, потому что, возможно, низкие зарплаты, и молодые не задерживаются, более старшие уходят на пенсию, и, соответственно, не хватает кадров именно в системе образования - в школах, детских садах.
Проблема нехватки и распределения мест в детских садах также беспокоит кировчан.
- Мы вот далеко ездим сюда вот в садик на Театральной площади, сами живем на Потребкооперации. Далеко.
Есть и вопрос, связанный с тем, насколько изменилось качество жизни в Кирове за последние 5 лет. Многие опрашиваемые откликались положительно.
- Лучше стало вообще-то в городе, в городе получше.
Ответить на интернет-опрос и повлиять на дальнейшую судьбу города можно на сайте администрации. Это можно сделать до 1 марта.