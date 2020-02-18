В селе Кстинино освятили колокол в память о Кристине Яковлевой

Звон станет напоминанием о погибших детях. Сегодня на колокольню Свято-Троицкого храма в селе Кстинино водрузили колокол. Он посвящен трехлетней Кристине, которую на неделю без еды и воды оставила мать.
Более 150-ти килограммов. Колокол готовят к водружению на колокольню Свято-Троицкого храма. На его создание деньги собирали всем миром. В прямом смысле. Пожертвования шли не только от жителей Кировской области.
- Деньги присылали из Австралии, из Италии. Люди отозвались.
Колокол посвящен событию, которое тронуло сердца очень многих. Без малого год назад стало известно, что маленькая жительница Кирова, Кристина, погибла, оставшись без еды и воды на неделю. Как позже установил суд, дочь заморила родная мать, оставив ее одну в квартире на несколько дней.
Перед водружением колокол освятил митрополит Вятский и Слободской Марк. Он так же обратился к верующим.
МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Погибают невинные младенцы, но мы о них помним, молимся. Конечно же наша молитва должна быть направлена на то, чтобы любовь никогда не оскудевала в сердцах наших».
Колокол взмывает в высь на стреле автокрана. Наверху его уже ждут. Идея отлить колокол в память о погибших детях. принадлежит звонарю. Станислав Максимов вместе с другими прихожанами обзванивал заводы, искал тех, кто способен воплотить его замысел в жизнь.
СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. КСТИНИНО:
«На колоколе изображены иконы с четырех сторон, с низу надпись, в память о девочке, Кристина Яковлева, и даты ее жизни».
Колокол имеет внушительный размер. Здесь на высоте ему нет равных. На колокольне он самый большой и функция у него очень ответственная.
СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. КСТИНИНО:
«У него функция благовеста. Нота звучания - ре. Такой басовый будет звук. В сочетании с другими колоколами будет очень приятно переливаться звон».
Здесь сегодня появится не только колокол, но еще и памятные строки.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
Пусть голос мой плывет по всей планете. Пусть больше никогда не умирают дети. Это стихотворение должно было быть написано на колоколе, правда места на нем не хватило. Поэтому было принято решение установить рядом с колоколом эту мемориальную доску, которая посвящена всем невинно убиенным детям».
Колокол водружен. Зазвонит он впервые только 20-го февраля, в день рождение Кристины.