В селе Кстинино освятили колокол в память о Кристине Яковлевой

Звон станет напоминанием о погибших детях. Сегодня на колокольню Свято-Троицкого храма в селе Кстинино водрузили колокол. Он посвящен трехлетней Кристине, которую на неделю без еды и воды оставила мать.Более 150-ти килограммов. Колокол готовят к водружению на колокольню Свято-Троицкого храма. На его создание деньги собирали всем миром. В прямом смысле. Пожертвования шли не только от жителей Кировской области.Колокол посвящен событию, которое тронуло сердца очень многих. Без малого год назад стало известно, что маленькая жительница Кирова, Кристина, погибла, оставшись без еды и воды на неделю. Как позже установил суд, дочь заморила родная мать, оставив ее одну в квартире на несколько дней.Перед водружением колокол освятил митрополит Вятский и Слободской Марк. Он так же обратился к верующим.Колокол взмывает в высь на стреле автокрана. Наверху его уже ждут. Идея отлить колокол в память о погибших детях. принадлежит звонарю. Станислав Максимов вместе с другими прихожанами обзванивал заводы, искал тех, кто способен воплотить его замысел в жизнь.Колокол имеет внушительный размер. Здесь на высоте ему нет равных. На колокольне он самый большой и функция у него очень ответственная.Здесь сегодня появится не только колокол, но еще и памятные строки.Колокол водружен. Зазвонит он впервые только 20-го февраля, в день рождение Кристины.