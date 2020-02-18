В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 18 февраля максимальная температура воздуха составила +2.4°C.Этот показатель почти на градус больше рекорда, установленного в 1960 году. Синоптики ожидают, что и 19 февраля температура воздуха в Кирове будет близка к историческому максимуму, который наблюдался в 1996 году (+0.9°С).Добавим, что за 127 лет метеонаблюдений в эти дни минимальная температура была зафиксирована в 1900 году (-36.9°С).Отметим, что средняя температура на Земле в январе 2020 года стала самой высокой за 141 год метеонаблюдений.Во второй декаде февраля 2020 года причиной погодных аномалий стала очередная активизация зонального переноса воздушных масс. С Норвежского моря переместился глубокий циклон «Деннис» с давлением в центре около 950 гПа.По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно понижаться. Похолодание до -7°С и ниже возможно в ночь на субботу из-за усилившегося влияния антициклона. Днем температура вновь будет повышаться до 0°С.