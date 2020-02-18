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19 февраля 15:37
19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. 19 фев 10:41 В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 19 фев 09:50 Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры. 19 фев 09:41 Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. 18 фев 17:57 Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону
В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд.

В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд.

Сегодня, 10:41
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В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд.

В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 18 февраля максимальная температура воздуха составила +2.4°C.

Этот показатель почти на градус больше рекорда, установленного в 1960 году. Синоптики ожидают, что и 19 февраля температура воздуха в Кирове будет близка к историческому максимуму, который наблюдался в 1996 году (+0.9°С).

Добавим, что за 127 лет метеонаблюдений в эти дни минимальная температура была зафиксирована в 1900 году (-36.9°С).

Отметим, что средняя температура на Земле в январе 2020 года стала самой высокой за 141 год метеонаблюдений.

Во второй декаде февраля 2020 года причиной погодных аномалий стала очередная активизация зонального переноса воздушных масс. С Норвежского моря переместился глубокий циклон «Деннис» с давлением в центре около 950 гПа.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно понижаться. Похолодание до -7°С и ниже возможно в ночь на субботу из-за усилившегося влияния антициклона. Днем температура вновь будет повышаться до 0°С.

по информации vk.com/meteokirov
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