Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. Развитие региональных авиаперевозок обсуждалось на встрече губернатора Кировской области с делегацией из Калужской области.В данный момент в Калуге функционирует международный аэропорт, из которого осуществляются регулярные рейсы по 12 направлениям: в том числе - в Сочи, Калининград, Краснодарский край и др.В калужском аэропорту функционирует два терминала – для внутренних и международных рейсов. Перелеты осуществляют три российских авиакомпании: «РусЛайн», «Азимут» и S7.В рамках сотрудничества между регионами планируется организовать регулярные рейсы Калуга – Киров. В Калуге будет обеспечиваться удобная стыковка на международные рейсы в Турцию, Грецию и Тунис. В Калуге кировчане будут проходить только таможенный контроль, после чего отправятся далее. Багаж будет доставляться транзитом из Кирова до места назначения.Кроме того, планируется проработать вопрос о формировании единого тура на популярном направлении, например - Киров–Калуга–Анталья.Сотрудничество между регионами будет закреплено соглашением, которое планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума.