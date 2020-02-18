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19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. 19 фев 10:41 В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 19 фев 09:50 Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры. 19 фев 09:41 Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. 18 фев 17:57 Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону
Из Кирова самолеты будут летать в Калугу.

Из Кирова самолеты будут летать в Калугу.

Сегодня, 11:03
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Из Кирова самолеты будут летать в Калугу.

Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. Развитие региональных авиаперевозок обсуждалось на встрече губернатора Кировской области с делегацией из Калужской области.

В данный момент в Калуге функционирует международный аэропорт, из которого осуществляются регулярные рейсы по 12 направлениям: в том числе - в Сочи, Калининград, Краснодарский край и др.

В калужском аэропорту функционирует два терминала – для внутренних и международных рейсов. Перелеты осуществляют три российских авиакомпании: «РусЛайн», «Азимут» и S7.

В рамках сотрудничества между регионами планируется организовать регулярные рейсы Калуга – Киров. В Калуге будет обеспечиваться удобная стыковка на международные рейсы в Турцию, Грецию и Тунис. В Калуге кировчане будут проходить только таможенный контроль, после чего отправятся далее. Багаж будет доставляться транзитом из Кирова до места назначения.

Кроме того, планируется проработать вопрос о формировании единого тура на популярном направлении, например - Киров–Калуга–Анталья.

Сотрудничество между регионами будет закреплено соглашением, которое планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума.
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