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19 февраля 15:37
19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. 19 фев 10:41 В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 19 фев 09:50 Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры. 19 фев 09:41 Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. 18 фев 17:57 Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону
В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного.

В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного.

Сегодня, 14:09
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В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного.

В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. По информации ЦДС г. Кирова, перебои в работе терминалов с пересадочными проездными наблюдались в течение нескольких дней.

У одного из пассажиров произошло двойное списание с карты в троллейбусе № 5.

Выяснилось, что сбой произошел в работе 4-х терминалов. Технику пришлось перенастраивать.

Для возврата списанных по ошибке средств необходимо следует обратиться с заявлением в ЦДС.

На данный момент в Кирове реализовано порядка 20 пересадочных проездных. Если спрос на услугу будет расти, в ближайшие месяцы будет решен вопрос о работе специального тарифа с учетом пересадок на постоянной основе.

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