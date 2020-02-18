В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. По информации ЦДС г. Кирова, перебои в работе терминалов с пересадочными проездными наблюдались в течение нескольких дней.У одного из пассажиров произошло двойное списание с карты в троллейбусе № 5.Выяснилось, что сбой произошел в работе 4-х терминалов. Технику пришлось перенастраивать.Для возврата списанных по ошибке средств необходимо следует обратиться с заявлением в ЦДС.На данный момент в Кирове реализовано порядка 20 пересадочных проездных. Если спрос на услугу будет расти, в ближайшие месяцы будет решен вопрос о работе специального тарифа с учетом пересадок на постоянной основе.