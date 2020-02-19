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20 февраля 01:20
19 фев 17:49 В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою 19 фев 17:48 В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск" 19 фев 17:44 В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт. 19 фев 17:22 В Кирове демонтируют новогодний городок. 19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу.
В Кирове демонтируют новогодний городок.

В Кирове демонтируют новогодний городок.

Вчера, 17:22
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В Кирове демонтируют новогодний городок.

На Театральной площади начали готовить к демонтажу конструкции ледового городка. В планы пришлось внести коррективы из-за продолжительных плюсовых температур.

Некоторые элементы, сделанные из льда и снега, стали разрушаться.

В первую очередь будут демонтированы ледовые конструкции, которые могут быть опасными для людей в период оттепели. Также будет убрана большая часть электропроводов, обеспечивающих иллюминацию городка.

Также в ближайшие дни будут разобраны горки и новогоднюю ель.

Ледовый городок на Театральной площади был открыт в декабре 2019 года. За два месяца его посетили более 100 тысяч кировчан и гостей города. 

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