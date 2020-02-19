В Кирове демонтируют новогодний городок.

На Театральной площади начали готовить к демонтажу конструкции ледового городка. В планы пришлось внести коррективы из-за продолжительных плюсовых температур.Некоторые элементы, сделанные из льда и снега, стали разрушаться.В первую очередь будут демонтированы ледовые конструкции, которые могут быть опасными для людей в период оттепели. Также будет убрана большая часть электропроводов, обеспечивающих иллюминацию городка.Также в ближайшие дни будут разобраны горки и новогоднюю ель.Ледовый городок на Театральной площади был открыт в декабре 2019 года. За два месяца его посетили более 100 тысяч кировчан и гостей города.