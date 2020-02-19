В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск", посвященный дню защитника отечества, в нем приняли участие около двухсот учеников младших классов, юнармейцы, кадеты, члены школьных команд и военно-патриотических клубов.
Гусары, уланы, пограничники, морские пехотинцы, в Кирове прошло костюмированное мероприятие с участием юных любителей военной истории России. Традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск", посвященный дню защитника отечества состоялся на базе 11-той школы. Открыли Парад вальсом, который в роли гренадеров исполнили ученики 56-ой школы.
ЕЛЕНА ГРУДЦЫНА, УЧЕНИЦА 3 КЛАССА ШКОЛЫ №56, КОМАНДИР ОТРЯДА:
«Сегодня мы гренадеры и сегодня мы будем рассказывать историческую справку о них, мы уже сегодня открыли парад историческим танцем, вальсом, мы когда выступим, мы снова переоденемся и будем еще конкурсный танец танцевать исторический».
МАРК МОНАРХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЫ №56:
«В течении четырех месяцев я готовил детей, конечно сначала было очень сложно, потом потихонечку у детей начало получаться, индивидуально работали с детьми и таким образом они готовы сегодня выступить».
Парад исторических войск - это с одной стороны соревнования, конкурс, а с другой - красивый театрализованный праздник. Мероприятие состоит из двух частей, участникам необходимо выступить с исторической справкой об отряде, который они представляют, пройти строем и с песней, а также продемонстрировать свои таланты в офицерском балу. По словам командира отряда пехотинцев - Софьи Солодянкиной, к параду они готовились около трех недель.
СОФЬЯ СОЛОДЯНКИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ШКОЛЫ №70, КОМАНДИР ОТРЯДА:
«Пехота ведет можно сказать свою жизнь с княжеской дружинки киевской Руси, кровью бойцов написана летопись борьба государства за свою независимость, флаг изображает красное знамя в верхнем правом углу которого изображен серб молот и золотая звезда».
В этом году в смотре-конкурсе "Парада исторических войск" приняли участие 14 команд, а это порядка 200 учеников младших классов, и с каждым годом количество участников увеличивается.
ВАЛЕРИЙ ДОКИН, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Главная задача, это в игровой форме привить ребятам любовь к истории своей отчизны, военной истории, к солдатскому песенному наследию, и развитие их способностей и развитию из талантов творческих, творческие способности и таланты».
По итогам конкурса "Парад исторических войск" будут определены первые три места, команды получат дипломы и кубки, а по итогам офицерского бала будет определен один победитель, лучшая танцевальная пара. Кроме того, ДЮЦ имени Александра Невского учредил целый ряд номинаций, это "лучший командир отряда", "за волю к победе", "самый дружный отряд", "лучший костюм" и впервые в этом году "самый грациозный отряд".