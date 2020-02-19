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20 февраля 01:20
19 фев 17:49 В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою 19 фев 17:48 В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск" 19 фев 17:44 В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт. 19 фев 17:22 В Кирове демонтируют новогодний городок. 19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу.
В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск"

В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск"

Вчера, 17:48
320
Елена Крылова
В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс


В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск", посвященный дню защитника отечества, в нем приняли участие около двухсот учеников младших классов, юнармейцы, кадеты, члены школьных команд и военно-патриотических клубов.

Гусары, уланы, пограничники, морские пехотинцы, в Кирове прошло костюмированное мероприятие с участием юных любителей военной истории России. Традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск", посвященный дню защитника отечества состоялся на базе 11-той школы. Открыли Парад вальсом, который в роли гренадеров исполнили ученики 56-ой школы.

ЕЛЕНА ГРУДЦЫНА, УЧЕНИЦА 3 КЛАССА ШКОЛЫ №56, КОМАНДИР ОТРЯДА:
«Сегодня мы гренадеры и сегодня мы будем рассказывать историческую справку о них, мы уже сегодня открыли парад историческим танцем, вальсом, мы когда выступим, мы снова переоденемся и будем еще конкурсный танец танцевать исторический».



МАРК МОНАРХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЫ №56:
«В течении четырех месяцев я готовил детей, конечно сначала было очень сложно, потом потихонечку у детей начало получаться, индивидуально работали с детьми и таким образом они готовы сегодня выступить».

Парад  исторических войск - это с одной стороны соревнования, конкурс, а с другой - красивый театрализованный  праздник. Мероприятие состоит из двух частей, участникам необходимо выступить с исторической справкой об отряде, который они представляют, пройти строем и с песней, а также продемонстрировать свои таланты в офицерском балу. По словам командира отряда пехотинцев - Софьи Солодянкиной, к параду они готовились около трех недель.  

СОФЬЯ СОЛОДЯНКИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ШКОЛЫ №70, КОМАНДИР ОТРЯДА:
«Пехота ведет можно сказать свою жизнь с княжеской дружинки киевской Руси, кровью бойцов написана летопись борьба государства за свою независимость, флаг изображает красное знамя в верхнем правом углу которого изображен серб молот и золотая звезда».

В этом году в смотре-конкурсе "Парада исторических войск" приняли участие 14 команд, а это порядка 200 учеников младших классов, и с каждым годом количество участников увеличивается.

ВАЛЕРИЙ ДОКИН, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Главная задача, это в игровой форме привить ребятам любовь к истории своей отчизны, военной истории, к солдатскому песенному наследию, и развитие их способностей и развитию из талантов творческих, творческие способности и таланты».  

По итогам конкурса "Парад исторических войск" будут определены первые три места, команды получат дипломы и кубки, а по итогам офицерского бала будет определен один победитель, лучшая танцевальная пара. Кроме того, ДЮЦ имени Александра Невского учредил целый ряд номинаций, это "лучший командир отряда", "за волю к победе", "самый дружный отряд", "лучший костюм" и впервые в этом году "самый грациозный отряд".
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