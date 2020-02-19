В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск", посвященный дню защитника отечества, в нем приняли участие около двухсот учеников младших классов, юнармейцы, кадеты, члены школьных команд и военно-патриотических клубов.Гусары, уланы, пограничники, морские пехотинцы, в Кирове прошло костюмированное мероприятие с участием юных любителей военной истории России. Традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск", посвященный дню защитника отечества состоялся на базе 11-той школы. Открыли Парад вальсом, который в роли гренадеров исполнили ученики 56-ой школы.Парад исторических войск - это с одной стороны соревнования, конкурс, а с другой - красивый театрализованный праздник. Мероприятие состоит из двух частей, участникам необходимо выступить с исторической справкой об отряде, который они представляют, пройти строем и с песней, а также продемонстрировать свои таланты в офицерском балу. По словам командира отряда пехотинцев - Софьи Солодянкиной, к параду они готовились около трех недель.В этом году в смотре-конкурсе "Парада исторических войск" приняли участие 14 команд, а это порядка 200 учеников младших классов, и с каждым годом количество участников увеличивается.По итогам конкурса "Парад исторических войск" будут определены первые три места, команды получат дипломы и кубки, а по итогам офицерского бала будет определен один победитель, лучшая танцевальная пара. Кроме того, ДЮЦ имени Александра Невского учредил целый ряд номинаций, это "лучший командир отряда", "за волю к победе", "самый дружный отряд", "лучший костюм" и впервые в этом году "самый грациозный отряд".