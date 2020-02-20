Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. Дополнительные рейсы поездов по наиболее востребованным направлениям будут введены в конце февраля и в начале марта.Киров и Москву свяжут дополнительные поезда:- поезд № 251/252 Москва-Киров отправится из Москвы 21 февраля 2020 года в 22:25, прибудет в Киров на следующий день в 11:23. Из Кирова в Москву поезд отправится 24 февраля 2020 года в 14:08, прибудет в Москву на следующий день в 4:46.- поезд № 272/271 Москва-Киров отправится из Москвы 6 марта 2020 года в 21:20, прибудет в Киров на следующий день в 13:04. Из Кирова поезд отправится 9 марта 2020 года в 14:08, прибудет в Москву на следующий день в 4:46.В Санкт-Петербуг кировчане смогут уехать на поезде № 123/124 сообщением Киров-Санкт-Петербург, который отправляется по четным числам в 10:51, прибывает в Санкт-Петербург на следующий день в 11:12.Из Санкт-Петербурга поезд отправляется по нечетным числам в 16:02, прибывает в Киров на следующий день в 14:11.Добавим, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили право на бессрочный бесплатный проезд в поездах. Они смогут путешествовать бесплатно с одним сопровождающим уже с начала текущего года в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении (включая поезда "Сапсан").Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.