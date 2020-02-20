Прямой эфир
20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
1°C
$
63,74
68,77
20 февраля 21:34
20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда.

Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда.

Сегодня, 14:27
145

Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда.

Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. Дополнительные рейсы поездов по наиболее востребованным направлениям будут введены в конце февраля и в начале марта.

Киров и Москву свяжут дополнительные поезда:

- поезд № 251/252 Москва-Киров отправится из Москвы 21 февраля 2020 года в 22:25, прибудет в Киров на следующий день в 11:23. Из Кирова в Москву поезд отправится 24 февраля 2020 года в 14:08, прибудет в Москву на следующий день в 4:46.

- поезд № 272/271 Москва-Киров отправится из Москвы 6 марта 2020 года в 21:20, прибудет в Киров на следующий день в 13:04. Из Кирова поезд отправится 9 марта 2020 года в 14:08, прибудет в Москву на следующий день в 4:46.

В Санкт-Петербуг кировчане смогут уехать на поезде № 123/124 сообщением Киров-Санкт-Петербург, который отправляется по четным числам в 10:51, прибывает в Санкт-Петербург на следующий день в 11:12.

Из Санкт-Петербурга поезд отправляется по нечетным числам в 16:02, прибывает в Киров на следующий день в 14:11.

Добавим, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили право на бессрочный бесплатный проезд в поездах. Они смогут путешествовать бесплатно с одним сопровождающим уже с начала текущего года в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении (включая поезда "Сапсан").

Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама