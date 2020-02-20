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Какой должна быть уличная реклама?

Какой должна быть уличная реклама?

Сегодня, 15:38
132
Иван Швецов
Какой должна быть уличная реклама?


Какой должна быть уличная реклама? Мнения бизнесменов, чиновников Кировской  городской администрации и общественников порой сильно отличаются. Можно ли придти к компромиссу в этом вопросе?  

До театра на Спасской 5 минут пешком. Мы в старом центре Вятки. На перекрестке улиц Спасской и Свободы. Фасад углового дома украшает рекламный плакат непонятного предназначения и сомнительного качества. Увидеть что-то довольно сложно, но даже если постараться, все равно непонятно, какие именно продукты рекламируются.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этому объявлению не меньше 20 лет, я хорошо помню, как в начале 2000-х, когда я учился в университете, она уже висела. Конечно, изображения потускнели и поблекли, но номер телефона можно разобрать. Мы попробуем по нему сейчас позвонить».

Нельзя исключить, что какая-то очень успешная кировская компания уже больше  20 лет платит за эту умопомрачительную  рекламу, а старый баннер не меняет, потому что выцветшие на солнце краски кажутся заказчику  очень изысканными и благородными. Но ответ по телефонному номеру с объявления рушит последние надежды.  

- Набранный вами номер не существует, проверьте его...

Другой яркий пример- реклама в самом центре города на перекрестке улицы Ленина и Милицейской. Старый сгоревший дом обтянут рекламными баннерами больше 5 лет. Существуют ли эти фирмы? Интересный вопрос, возможно, уже нет.  Нужна ли городу такая реклама? Мнение кировчан разделилось.

- Я считаю, что это некрасиво и портит весь вид нашего города.
- Вот этот что ли? Убрать его надо. Это плохо!
- Я считаю, что это уродует облик города и от этого нужно избавляться.
- Я только за, когда старое здание будет украшаться красивой, может быть даже социальной рекламой. Когда это выглядит так, можно оценить это двояко. Не совсем архитектурно красиво это выглядит.

Недавно в Вятской Торгово-Промышленной палате прошла встреча представителей бизнеса и городской администрации, на которой обсуждали тему уличной рекламы. По мнению коммерсантов, существующие правила размещения уличных объявлений не всегда справедливы.  Их нужно скорректировать, чтобы рекламу можно было размещать чаще в тех местах, где сейчас нельзя.

ЮРИЙ ИСУПОВ,  СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Администрация и глава города воспринимали аргументацию вдумчиво. Они не давали каких-то резко отрицательных ответов,  по ходу диалога есть определенный оптимизм, что коррективы будут внесены».

Окончательное решение по тому, нужно ли в городе менять правила размещения наружной рекламы, будет принято в городской администрации через 30 дней, сообщили в ВТПП. То есть, примерно  во второй половине марта. Какое бы решение не было принято, совершенно ясно, что многое будет зависеть от контроля и надзора, в том числе уже за размещенной рекламой. А к этому процессу сейчас есть определенные вопросы.
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