Какой должна быть уличная реклама? Мнения бизнесменов, чиновников Кировской городской администрации и общественников порой сильно отличаются. Можно ли придти к компромиссу в этом вопросе?До театра на Спасской 5 минут пешком. Мы в старом центре Вятки. На перекрестке улиц Спасской и Свободы. Фасад углового дома украшает рекламный плакат непонятного предназначения и сомнительного качества. Увидеть что-то довольно сложно, но даже если постараться, все равно непонятно, какие именно продукты рекламируются.Нельзя исключить, что какая-то очень успешная кировская компания уже больше 20 лет платит за эту умопомрачительную рекламу, а старый баннер не меняет, потому что выцветшие на солнце краски кажутся заказчику очень изысканными и благородными. Но ответ по телефонному номеру с объявления рушит последние надежды.Другой яркий пример- реклама в самом центре города на перекрестке улицы Ленина и Милицейской. Старый сгоревший дом обтянут рекламными баннерами больше 5 лет. Существуют ли эти фирмы? Интересный вопрос, возможно, уже нет. Нужна ли городу такая реклама? Мнение кировчан разделилось.Недавно в Вятской Торгово-Промышленной палате прошла встреча представителей бизнеса и городской администрации, на которой обсуждали тему уличной рекламы. По мнению коммерсантов, существующие правила размещения уличных объявлений не всегда справедливы. Их нужно скорректировать, чтобы рекламу можно было размещать чаще в тех местах, где сейчас нельзя.Окончательное решение по тому, нужно ли в городе менять правила размещения наружной рекламы, будет принято в городской администрации через 30 дней, сообщили в ВТПП. То есть, примерно во второй половине марта. Какое бы решение не было принято, совершенно ясно, что многое будет зависеть от контроля и надзора, в том числе уже за размещенной рекламой. А к этому процессу сейчас есть определенные вопросы.