Льготы без бюрократических проволочек. В регионе завершилось тестирование системы "Умный проезд". Сервис позволяет получать скидку в общественном транспорте всего лишь предъявив банковскую карту.
Чтобы оформить льготный проездной нужно приложить немало усилий. Сначала сходить в МФЦ получить справку о праве на льготу, затем отнести ее в другое учреждение и получить специальную карту, по которой уже ездить в общественном транспорте со скидкой. Скоро все поменяется, станет проще и удобнее. Достаточно будет прийти в многофункциональный центр с паспортом и стать пользователем платформы "Умные услуги".
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«МФЦ здесь играет роль не классического МФЦ, когда принял документы, передал, приняли решение. МФЦ определен оператором базы данных граждан, которые дали свое согласие. Вы выходите из МФЦ, вы уже числитесь на этой платформе. МФЦ вносит вас в режим онлайн в базу данных сразу же».
Сразу же после выхода из МФЦ можно будет пользоваться льготой. Пока только на проезд в общественном транспорте. Достаточно предъявить кондуктору свою банковскую карту. Государственные ведомства и так знают, кто имеет право на льготы.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В регионе, больше чем в отношении 110 тысяч человек подтверждено право на льготный проезд. В том числе и на бесплатный проезд. Причем половина - это город Киров».
Государственные ведомства знают льготников поименно. Эта база данных и будет использоваться. Услугу "Умный проездной" тестировали волонтеры более месяца. Сервис стал реальностью благодаря совместной работе представителей разных структур и ведомств в том числе и банковской сферы.
АРТЕМ ПИЩИК, УПРАВЛЯЮЩИЙ КИРОВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАО "СБЕРБАНК":
«Мы очень кропотливо совместно с министерствами оттачивали алгоритм оказания этой услуги. Алгоритм обмена данными. Приходилось интегрироваться в различного рода информационные системы. Интегрировать свои системы, а у нас очень высокие требования и к информационной безопасности, и к скорости обмена данными».
Сервис "Умный проездной" успешно прошел тестирование и уже в середине марта будет внедряться в повседневную жизнь. Добавим, в будущем, пользователи платформы "Умные услуги" смогут получать и другие льготы.