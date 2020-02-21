Льготы без бюрократических проволочек. В регионе завершилось тестирование системы "Умный проезд". Сервис позволяет получать скидку в общественном транспорте всего лишь предъявив банковскую карту.Чтобы оформить льготный проездной нужно приложить немало усилий. Сначала сходить в МФЦ получить справку о праве на льготу, затем отнести ее в другое учреждение и получить специальную карту, по которой уже ездить в общественном транспорте со скидкой. Скоро все поменяется, станет проще и удобнее. Достаточно будет прийти в многофункциональный центр с паспортом и стать пользователем платформы "Умные услуги".Сразу же после выхода из МФЦ можно будет пользоваться льготой. Пока только на проезд в общественном транспорте. Достаточно предъявить кондуктору свою банковскую карту. Государственные ведомства и так знают, кто имеет право на льготы.Государственные ведомства знают льготников поименно. Эта база данных и будет использоваться. Услугу "Умный проездной" тестировали волонтеры более месяца. Сервис стал реальностью благодаря совместной работе представителей разных структур и ведомств в том числе и банковской сферы.Сервис "Умный проездной" успешно прошел тестирование и уже в середине марта будет внедряться в повседневную жизнь. Добавим, в будущем, пользователи платформы "Умные услуги" смогут получать и другие льготы.