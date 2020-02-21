В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание. Депутаты рассмотрели почти три десятка вопросов. О наиболее важных расскажет Михаил Конышев.Депутаты рассмотрели законопроект, вносящий первые изменения в областной бюджет на 2020 год и плановый период последующих двух лет. Законопроект корректирует основные бюджетные показатели. После внесения изменений доходы составят 61,3 млрд, расходы – 62 млрд. рублей, а на смену профициту придет дефицит в сумме 663 млн. рублей.Депутаты одобрили законопроект, в котором уточняются условия предоставления компенсации взносов на капремонт. Теперь право на ее получение будут иметь граждане, в случае совместного проживания с неработающими инвалидами 1-й и или 2-й групп.Народные избранники поддержали законопроект, в котором предлагается увеличить штрафы для тех, кто продает детям «вейпы» и жидкости для электронных систем доставки никотина. В этот перечень теперь попадает и никотиносодержащая продукция. Для должностных лиц штрафы от 3-5 тысяч, для юрлиц от 40-80 тысяч. В целях поддержки ИП и организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения и занимающиеся мелкооптовой торговлей маркированной обувью и лекарствами законотворцы разработали новые дифференцированные налоговые ставки. По системе доходы - ставка 4%, для тех, кто будет работать по системе доход минус расход ставка 7,5%.