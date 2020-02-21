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21 февраля 22:34
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание

В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание

Сегодня, 11:21
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Михаил Конышев
В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание


В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание. Депутаты рассмотрели  почти три десятка вопросов. О наиболее важных расскажет Михаил Конышев.  

Депутаты рассмотрели законопроект, вносящий первые изменения в областной бюджет на 2020 год и плановый период последующих двух лет. Законопроект корректирует основные бюджетные показатели. После внесения изменений доходы составят 61,3 млрд, расходы – 62 млрд. рублей, а на смену профициту придет дефицит в сумме 663 млн. рублей.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня принято решение, поддержав в двух чтениях проект, об усилении контроля за выполнением основных направлений финансирования по дорожному фонду. На совете законодателей мы говорили о том, чтобы взять на особый контроль исполнение по нацпроектам».

Депутаты одобрили законопроект, в котором уточняются условия предоставления компенсации взносов на капремонт. Теперь право на ее получение будут иметь  граждане,  в случае совместного проживания с неработающими инвалидами 1-й и или 2-й групп.

РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Родители, которые воспитывают инвалидов-ментальщиков, в зрелом возрасте, которые не могут работать. Это ребенок, который живет со своими родителями до глубокой старости.  Эта льгота серьезная мера поддержки».

Народные избранники поддержали законопроект, в котором предлагается увеличить штрафы для тех, кто продает детям «вейпы» и жидкости для электронных систем доставки никотина. В этот перечень теперь попадает и никотиносодержащая продукция. Для должностных лиц штрафы от 3-5 тысяч, для юрлиц от 40-80 тысяч. В целях поддержки ИП и организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения и занимающиеся мелкооптовой торговлей  маркированной  обувью и лекарствами законотворцы разработали новые дифференцированные налоговые ставки.  По системе доходы - ставка 4%, для тех, кто будет работать по системе доход минус расход ставка 7,5%.
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