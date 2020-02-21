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21 февраля 22:34
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память"

Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память"

Сегодня, 11:23
179
Роман Четвериков
Кировчане присоединились к областному проекту


Тетрадка и ручка. Это все, что с собой берут кировчане, присоединившиеся к областному проекту "Чистая память".

Он объединил разные поколения кировчан ради благого дела - обустройства старых захоронений и сохранения памяти ушедших горожан в годы войны. На Лобановском кладбище покоятся не только воины, непосредственно участвовавшие в сражениях и умершие в госпиталях, но и гражданские люди. Дети, пожилые, медики. Все, кто не дожил до Великой Победы.

Силами добровольцев установлены личности более тысячи человек. Сейчас перепись проходит на  мемориальном комплексе кладбища. Составление списков   еще пройдет в конце февраля  и в начале марта. Одним из итогов работы должен стать выпуск брошюры с именами героев.

ОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ":
«6 мая в 12 часов именно здесь на Мемориале мы проведем общую поименную панихиду и гражданских лиц, и воинов, которые здесь похоронены. Это наша историческая миссия».
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