Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память"

Тетрадка и ручка. Это все, что с собой берут кировчане, присоединившиеся к областному проекту "Чистая память".Он объединил разные поколения кировчан ради благого дела - обустройства старых захоронений и сохранения памяти ушедших горожан в годы войны. На Лобановском кладбище покоятся не только воины, непосредственно участвовавшие в сражениях и умершие в госпиталях, но и гражданские люди. Дети, пожилые, медики. Все, кто не дожил до Великой Победы.Силами добровольцев установлены личности более тысячи человек. Сейчас перепись проходит на мемориальном комплексе кладбища. Составление списков еще пройдет в конце февраля и в начале марта. Одним из итогов работы должен стать выпуск брошюры с именами героев.