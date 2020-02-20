20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов

20 февраля 2020 года - эта красивая дата стала популярной среди молодоженов. Несмотря на будний день, многие кировчане решили связать себя узами брака именно сегодня.
- Поздравляем! Поздравляем!
Громкие поздравления в холле Дворца бракосочетания в будние дни звучат редко - обычно по четвергам проводят неторжественные церемонии. Но сегодня расписаться в торжественной обстановке захотели сразу пять пар. Причина - красивая дата: 20 02 2020.
ЮЛИЯ ВЕРЕТЕННИКОВА, НЕВЕСТА:
«Мы в октябре ее еще забронировали. Специально. И на 12 часов. Чтобы двойка была. Не зря же это так редко совпадает все. Решили совместить».
А другие молодожены уверяют, что, когда выбирали дату для свадьбы, просто наугад водили пальцем по календарю.
АНТОН ШИБАНОВ, ЖЕНИХ:
«Пальцем в небо полгода назад. Правда! Вот и все! А это мы уже потом поняли, что это круто! Вот и все! Там восьмерочка, дата бесконечности, число. Все будет круто!».
По словам молодоженов, необычных очередей на необычную дату не было. Сергей и Виктория подали заявление за месяц до красивой даты.
СЕРГЕЙ КРУПИН, ЖЕНИХ:
«Я считаю, является более выделяющейся, более запоминающейся, как бы это не звучало коварно для других. Запомнится на всю жизнь».
Однако, по мнению психологов, мало уповать на красивую комбинацию чисел. Чтобы семейная жизнь была счастливой, необходимо потрудиться.
СНЕЖАНА РОЖКОВА, ПСИХОЛОГ:
«Если супруги, молодожены, вкладывают в эту дату какой-то суперсакральный смысл, то часто бывает, что они находятся в некоторой эйфории, в состоянии счастья, которые, кажется, никогда не закончатся. Хорошо, если они настроятся на плодотворный труд. Семья - это всегда труд, но он плодотворный».
Сегодня во Дворце бракосочетания зарегистрировали свои отношения 22 пары. И, судя по всему, к советам психологов молодожены уже прислушались и уверены: главное - вовсе не дата.
- Любовь, взаимопонимание, поддержка. Числа - это уже так, формальность.
- Взаимопонимание и уважение. И доверие.
- Любовь, взаимопонимание и чувство юмора. Да?