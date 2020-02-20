20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов

20 февраля 2020 года - эта красивая дата стала популярной среди молодоженов. Несмотря на будний день, многие кировчане решили связать себя узами брака именно сегодня.Громкие поздравления в холле Дворца бракосочетания в будние дни звучат редко - обычно по четвергам проводят неторжественные церемонии. Но сегодня расписаться в торжественной обстановке захотели сразу пять пар. Причина - красивая дата: 20 02 2020.А другие молодожены уверяют, что, когда выбирали дату для свадьбы, просто наугад водили пальцем по календарю.По словам молодоженов, необычных очередей на необычную дату не было. Сергей и Виктория подали заявление за месяц до красивой даты.Однако, по мнению психологов, мало уповать на красивую комбинацию чисел. Чтобы семейная жизнь была счастливой, необходимо потрудиться.Сегодня во Дворце бракосочетания зарегистрировали свои отношения 22 пары. И, судя по всему, к советам психологов молодожены уже прислушались и уверены: главное - вовсе не дата.