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21 февраля 22:34
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин

В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин

Сегодня, 15:07
159
Иван Швецов
В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин


Накануне перед Областной Филармонией прошел совместный инструктаж нарядов сил органов внутренних дел и  членов Добровольных народных дружин. Мероприятие было приурочено к приближающемуся празднику -  Дню защитника Отечества.

23 февраля - особый день для сотрудников органов внутренних дел, для  тех, кто по долгу службы охраняет безопасность россиян, кто прошел через горячие точки, кто каждый день задерживает преступивших закон и рискует собственной жизнью. По традиции, накануне праздника были награждены сотрудники полиции, отличившиеся во время несения службы. Отдельно поощрили наиболее активных членов общественных организаций.  После чего в ряды народных дружинников вступили студенты из колледжа МЧС.  

РУДОЛЬФ СТАРОДУМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОЛЛЕДЖА МЧС ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
«У меня это ассоциируется с ДНД, с юными помощниками пожарной дружины. А у них профессия связана с этим, потому что они выпускаются юристами. И наработать практику какую-то для них очень важно».

Для участников инструктажа была показана практическая тренировка по задержанию  правонарушителя, который пытался скрыться на автомобиле. Полицейские  смогли остановить машину, проколов шины и после этого "условный нарушитель закона" был схвачен. Представление заняло не более 1-2 минут.

- Преступник задержан, он направляется в дежурную группу ГИБДД.

В мероприятии приняли участие сотрудники УМВД по городу Кирову, батальона ДПС ГИБДД по Кирову и отдельного батальона ППС, а также представители казачества и народных дружин.
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