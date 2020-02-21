В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин

Накануне перед Областной Филармонией прошел совместный инструктаж нарядов сил органов внутренних дел и членов Добровольных народных дружин. Мероприятие было приурочено к приближающемуся празднику - Дню защитника Отечества.23 февраля - особый день для сотрудников органов внутренних дел, для тех, кто по долгу службы охраняет безопасность россиян, кто прошел через горячие точки, кто каждый день задерживает преступивших закон и рискует собственной жизнью. По традиции, накануне праздника были награждены сотрудники полиции, отличившиеся во время несения службы. Отдельно поощрили наиболее активных членов общественных организаций. После чего в ряды народных дружинников вступили студенты из колледжа МЧС.Для участников инструктажа была показана практическая тренировка по задержанию правонарушителя, который пытался скрыться на автомобиле. Полицейские смогли остановить машину, проколов шины и после этого "условный нарушитель закона" был схвачен. Представление заняло не более 1-2 минут.В мероприятии приняли участие сотрудники УМВД по городу Кирову, батальона ДПС ГИБДД по Кирову и отдельного батальона ППС, а также представители казачества и народных дружин.