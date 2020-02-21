Прямой эфир
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
$
64,3
69,42
21 февраля 22:34
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно

Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно

Сегодня, 17:42
134
Артем Макаров
Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно


Бесхозный мост и забытая лестница. Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты. Передвигаться по некоторым может быть опасно. В этом убедился Артем Макаров.

Когда-то этот мост в Нововятске был очень востребован. По нему ходили рабочие завода. Предприятие следило за состоянием переправы. Сейчас мост бесхозный. Часть ограждений пропало, а также образовались щели. Главная проблема - это подъем. Лестницы давно не ремонтировались.

- Лестницу "издолбили". От льда долбят и уже арматуру видно.

Жители Нововятска обратились с жалобой в транспортную прокуратуру. Надзорный орган ответил, что мост должна взять на баланс администрация города. Она же должна содержать объект в надлежащем состоянии. А это уже центр Кирова. Про эту лестницу мы уже делали репортаж, однако никаких действий со стороны администрации не последовало. Она по-прежнему находится в аварийном состоянии.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После того, как наступила оттепель пользоваться этой лестницей стало еще сложнее. Одна из ступеней полностью разрушилась. Особенно сложно здесь ходить людям пожилого возраста».

И некоторых мест торчит арматура. Не смотря на отсутствие льда на лестнице запросто можно подскользнуться. Кировчане регулярно жалуются на ее состояние. Причем не только местные жители.

- Я сам в Юго-Западном районе живу. Мне стыдно за наш город. За такое отношение.

Добавим, лестница располагается на улице Воровского. В районе бывшего магазина Рассвет. Ежедневно по аварийному объекту проходят сотни горожан.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама