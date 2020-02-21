Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно

Бесхозный мост и забытая лестница. Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты. Передвигаться по некоторым может быть опасно. В этом убедился Артем Макаров.
Когда-то этот мост в Нововятске был очень востребован. По нему ходили рабочие завода. Предприятие следило за состоянием переправы. Сейчас мост бесхозный. Часть ограждений пропало, а также образовались щели. Главная проблема - это подъем. Лестницы давно не ремонтировались.
- Лестницу "издолбили". От льда долбят и уже арматуру видно.
Жители Нововятска обратились с жалобой в транспортную прокуратуру. Надзорный орган ответил, что мост должна взять на баланс администрация города. Она же должна содержать объект в надлежащем состоянии. А это уже центр Кирова. Про эту лестницу мы уже делали репортаж, однако никаких действий со стороны администрации не последовало. Она по-прежнему находится в аварийном состоянии.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После того, как наступила оттепель пользоваться этой лестницей стало еще сложнее. Одна из ступеней полностью разрушилась. Особенно сложно здесь ходить людям пожилого возраста».
И некоторых мест торчит арматура. Не смотря на отсутствие льда на лестнице запросто можно подскользнуться. Кировчане регулярно жалуются на ее состояние. Причем не только местные жители.
- Я сам в Юго-Западном районе живу. Мне стыдно за наш город. За такое отношение.
Добавим, лестница располагается на улице Воровского. В районе бывшего магазина Рассвет. Ежедневно по аварийному объекту проходят сотни горожан.