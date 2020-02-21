Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно

Бесхозный мост и забытая лестница. Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты. Передвигаться по некоторым может быть опасно. В этом убедился Артем Макаров.Когда-то этот мост в Нововятске был очень востребован. По нему ходили рабочие завода. Предприятие следило за состоянием переправы. Сейчас мост бесхозный. Часть ограждений пропало, а также образовались щели. Главная проблема - это подъем. Лестницы давно не ремонтировались.Жители Нововятска обратились с жалобой в транспортную прокуратуру. Надзорный орган ответил, что мост должна взять на баланс администрация города. Она же должна содержать объект в надлежащем состоянии. А это уже центр Кирова. Про эту лестницу мы уже делали репортаж, однако никаких действий со стороны администрации не последовало. Она по-прежнему находится в аварийном состоянии.И некоторых мест торчит арматура. Не смотря на отсутствие льда на лестнице запросто можно подскользнуться. Кировчане регулярно жалуются на ее состояние. Причем не только местные жители.Добавим, лестница располагается на улице Воровского. В районе бывшего магазина Рассвет. Ежедневно по аварийному объекту проходят сотни горожан.