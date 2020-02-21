У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев

У памятника маршалу Коневу, в Парке Победы, у вечного огня и других кировских мемориалов сегодня стояли почетные караулы и прошли линейки юнармейцев. Всего более 500 школьников почтили память советских воинов и погибших в локальных конфликтах. Торжественное мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества.Великая Отечественная война навсегда останется рваной раной на сердцах россиян. Полыхающие огнем, пропитанные болью и слезами четыре долгих года изменили нашу страну — от столицы до самых далеких деревень. Не стала исключением и Кировская область. Хотя ее не затронули кровавые сражения, непрерывная борьба за жизнь и свободу кипела и здесь. Невозможно перечислить весь вклад кировчан в общее дело победы, но нет ни одной семьи до сих пор, которую не коснулась бы война, в которой нет своих героев, павших на поле боя.Символичной была линейка у памятника маршалу Коневу. После распада СССР этот монумент стал не нужен нашим собратьям по оружию в борьбе с фашизмом, полякам из Кракова. Хотя именно наш земляк, маршал Иван Конев освобождал и сам Краков, и большую часть Польши от немецких захватчиков. Памятник перенесли в Киров из Польши в 1995 году.Добавим, что 23 февраля, в 9 часов утра горожане возложат венки и цветы к памятнику «Воинам-кировчанам» на набережной Грина и у других памятников, землякам, погибшим в боях за Родину, на улице Клубной, в селе Порошино, и в поселке Сидоровка. После этого кировчан приглашают на Театральную площадь, где в 12:00 часов будет идти праздничная программа с интерактивной выставочной площадкой.