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21 февраля 22:35
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев

У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев

Сегодня, 17:44
142
Иван Швецов
У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев


У  памятника маршалу Коневу, в Парке Победы, у вечного огня  и других кировских мемориалов  сегодня стояли почетные караулы  и прошли линейки юнармейцев. Всего более 500 школьников почтили память  советских воинов и погибших в локальных конфликтах. Торжественное мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества.

Великая Отечественная война навсегда останется рваной раной на сердцах россиян. Полыхающие огнем, пропитанные болью и слезами четыре долгих года изменили нашу страну — от столицы до самых далеких деревень. Не стала исключением и Кировская область. Хотя ее не затронули кровавые сражения, непрерывная борьба за жизнь и свободу кипела и здесь. Невозможно перечислить весь вклад кировчан в общее дело победы, но нет ни одной семьи до сих пор, которую не коснулась бы война, в которой нет своих героев, павших на поле боя.

ВАСИЛИЙ ЩЕМЕЛЁВ, ЮНАРМЕЕЦ ИЗ ВЯТСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ:
«Человек, который не помнит свое прошлое, не имеет и будущего, поэтому  так важно отмечать подобные даты 23 февраля».




ИЛЬЯ РЯЗАНОВ, КАДЕТ, ЮНАРМЕЕЦ ИЗ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАНИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №47 Г. Кирова:
«Важно отмечать такие праздники, потому что мужчины и женщины, которые воюют защищают честь нашей страны, рискуя жизнью, защищают нас».

Символичной была линейка у памятника маршалу Коневу. После распада СССР  этот монумент стал не нужен нашим собратьям по оружию в  борьбе с фашизмом,  полякам из Кракова. Хотя именно  наш земляк, маршал Иван Конев освобождал и сам Краков, и большую часть Польши от немецких захватчиков. Памятник  перенесли в Киров из Польши в 1995 году.

ВЯЧЕСЛАВ КИСЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Надо воспитывать рассказывать настоящее и прошлое, потому что сами знаете, как сейчас перевирают историю великой отечественной войны, обманывают. Надо воспитывать, чтобы они все это знали».

Добавим, что 23 февраля, в 9 часов утра горожане возложат венки и цветы к памятнику «Воинам-кировчанам» на набережной Грина и у других памятников, землякам, погибшим в боях за Родину, на улице Клубной, в селе Порошино, и в поселке Сидоровка.  После этого кировчан приглашают на Театральную площадь, где в 12:00 часов будет идти праздничная программа с интерактивной выставочной площадкой.
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