Буддисты встречают Новый год - Сагаалган. В буддийской традиции празднование Нового года приходится на разные даты между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю.Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. На каждой территории лунный день начинается в свое время, в разных странах даты праздника могут не совпадать. Например, в России он наступает позже, чем в странах Азии.Традиционно в канун Нового года наиболее уважаемые и почитаемые ламы делают астрологические прогнозы для жителей каждой страны на будущий год. 24 февраля в свои права вступила Железная Мышь, сменив на посту календарный символ 2019 года Желтую Свинью. С Железной Мыши начинается 12-летний календарный цикл. А вместе с ним и различные фундаментальные процессы и большие перемены. С этого года ламы советуют начать реализацию различных глобальных идей. Но главное, чтобы их целью была добродетель — тогда все 12 лет будет положительный результат.В храме в течение всего дня и ночи проходят торжественные службы — хуралы. Дома накрывается праздничный стол, на котором обязательно должна присутствовать белая пища (молоко, сметана, творог, масло).В первый день года нельзя ходить в гости, его надо провести в кругу семьи. Хождение в гости, посещение родственников начинается со второго дня и может продолжаться до конца месяца. Весь месяц считается праздничным.В дни Нового года совершается обряд запуска «коней ветра удачи». Конь ветра удачи — это символ, показывающий состояние благополучия человека. Изображение «коня ветра удачи», освященное в храме, привязывают к дереву или помещают на крыше дома таким образом, чтобы оно обязательно развевалось на ветру.Считается, что «конь ветра удачи» служит мощной защитой от несчастий и болезней, привлекая внимание и призывая помощь божеств. Его изображение также символизирует пожелание здоровья, счастья и достатка в новом году всем живым существам.