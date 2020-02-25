В Кирове обсудили вопросы реализации нацпроекта "Экология"

В Кирове состоялось совещание рабочей группы по обсуждению актуальных вопросов, связанных с реализацией в регионе Национального проекта "Экология". Особое внимание было направлено на вопросы, связанные со строительством комплексного объекта по переработке и сортировке отходов в Кирово-Чепецком районе.
Главная новость состоит в том, что ответственные лица рассмотрят другие земельные участки для размещения комплексного объекта по сортировке и переработке отходов. Будет учитываться транспортная доступность, наличие инфраструктуры и охранных зон, близость к населённым пунктам и водным объектам.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В Кировской области ежегодно образуются 316 тысяч тонн коммунальных отходов, из них 180 тысяч тонн - это более 60% - образуются в Кировской агломерации - городах Киров, Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район. На этой территории проживает 650 тысяч человек, на сегодня предприятия по сортировке и переработке отходов в нашей области нет, все отходы захораниваются».
Захоронение коммунальных отходов - не самый экологичный вариант решения проблемы с мусором, он не соответствует современным подходам.
ИЛЬДУС ГИЗАТУЛЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обязательно нужно объект строить, это безусловно. Но строить по последним техническим параметрам, требованиям, в первую очередь, экологическим и санитарно-эпидемиологическим, обсуждать сам рабочий проект необходимо».
Представитель инициативной группы Вячеслав Царюк также согласился, что вопрос создания комплекса назрел давно, что необходимо переходить от свалок к цивилизованному обращению с отходами. Но жители Лубягино и близлежащих населенных пунктов считают, что участок выбран неудачно. Александр Чурин подвёл итоги совещания, и высказался, что комплексный объект сортировки и переработки отходов все-таки необходим, главным вопросом остается его размещение.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы рассмотрим ещё земельные участки, обсудим наличие этих земельных участков, их соответствие экологическим требованиям, техническим, подключениям энергоресурсов, транспортной доступности и так далее».
Общественные слушания по созданию комплексного объекта, запланированные на 11 марта, будут перенесены на май.