В Кирове обсудили вопросы реализации нацпроекта "Экология"

В Кирове состоялось совещание рабочей группы по обсуждению актуальных вопросов, связанных с реализацией в регионе Национального проекта "Экология". Особое внимание было направлено на вопросы, связанные со строительством комплексного объекта по переработке и сортировке отходов в Кирово-Чепецком районе.Главная новость состоит в том, что ответственные лица рассмотрят другие земельные участки для размещения комплексного объекта по сортировке и переработке отходов. Будет учитываться транспортная доступность, наличие инфраструктуры и охранных зон, близость к населённым пунктам и водным объектам.Захоронение коммунальных отходов - не самый экологичный вариант решения проблемы с мусором, он не соответствует современным подходам.Представитель инициативной группы Вячеслав Царюк также согласился, что вопрос создания комплекса назрел давно, что необходимо переходить от свалок к цивилизованному обращению с отходами. Но жители Лубягино и близлежащих населенных пунктов считают, что участок выбран неудачно. Александр Чурин подвёл итоги совещания, и высказался, что комплексный объект сортировки и переработки отходов все-таки необходим, главным вопросом остается его размещение.Общественные слушания по созданию комплексного объекта, запланированные на 11 марта, будут перенесены на май.