В Кировскую область прилетели первые грачи

Теплый фронт очередного циклона принес на Вятку ветреную погоду со снегопадами. Местами по региону возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.И по прогнозу синоптиков, февраль может завершиться новыми температурными рекордами. С 27 по 29 февраля метеорологи фиксировали максимальные - от 2 до 4 градусов тепла, в этот раз столбик термометра может подняться выше. И кировчане замечают новые приметы весны. Так, в Котельниче были замечены грачи. Этих вестников весны видели и в Сунском районе. Птицы вернулись в Кировскую область значительно раньше средних многолетних сроков. В прошлом году в Котельниче первого грача заметили лишь 11 марта.