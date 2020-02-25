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26 февраля 02:16
25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
В Кировскую область прилетели первые грачи

В Кировскую область прилетели первые грачи

Вчера, 12:14
188
Светлана Вертелецкая
В Кировскую область прилетели первые грачи


Теплый фронт очередного циклона принес на Вятку ветреную погоду со снегопадами. Местами по региону возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

И по прогнозу синоптиков, февраль может завершиться новыми температурными рекордами. С 27 по 29 февраля метеорологи фиксировали максимальные - от 2 до 4 градусов тепла, в этот раз столбик термометра может подняться выше. И кировчане замечают новые приметы весны. Так, в Котельниче были замечены грачи. Этих вестников весны видели и в Сунском районе. Птицы вернулись в Кировскую область значительно раньше средних многолетних сроков. В прошлом году в Котельниче первого грача заметили лишь 11 марта.
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