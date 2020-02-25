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25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
В Котельничском районе увековечена память милиционера – участника ВОВ

В Котельничском районе увековечена память милиционера – участника ВОВ

Вчера, 12:18
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Светлана Вертелецкая
В Котельничском районе увековечена память милиционера – участника ВОВ


Кировчане отметили День защитника Отечества. В Котельничском районе на станции Ежиха к празднику увековечили память милиционера – участника Великой Отечественной войны.

Федор Сысуев в 1938-ом году был призван в ряды Красной Армии. В 42-ом под Ржевом получил тяжелое ранение. После выздоровления продолжил службу в Ивановской области, где готовил молодое пополнение для фронта. И после войны Федор Сысуев продолжил служить Отечеству, уже в милиции, сначала в качестве проводника служебной собаки, а с декабря 1946 года на должности участкового уполномоченного. В ноябре 1950 года младший лейтенант милиции Федор Сысуев погиб от пули преступника. Земляки не забыли его подвига.
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