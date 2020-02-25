В Котельничском районе увековечена память милиционера – участника ВОВ

Кировчане отметили День защитника Отечества. В Котельничском районе на станции Ежиха к празднику увековечили память милиционера – участника Великой Отечественной войны.Федор Сысуев в 1938-ом году был призван в ряды Красной Армии. В 42-ом под Ржевом получил тяжелое ранение. После выздоровления продолжил службу в Ивановской области, где готовил молодое пополнение для фронта. И после войны Федор Сысуев продолжил служить Отечеству, уже в милиции, сначала в качестве проводника служебной собаки, а с декабря 1946 года на должности участкового уполномоченного. В ноябре 1950 года младший лейтенант милиции Федор Сысуев погиб от пули преступника. Земляки не забыли его подвига.