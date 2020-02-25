В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы». Его участниками стали профессиональные, самодеятельные, студенческие и детские творческие коллективы. Первый концерт прошел в Вятской филармонии.В годы Великой Отечественной вместе с бойцами на полях сражений и рабочими в тылу в строй встала и песня. Она помогала выстоять и победить, стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими композиторами были созданы сотни новых песен, многие из которых сразу «ушли на фронт».«Песни Великой Победы» - совместный творческий проект профессиональных, самодеятельных, студенческих и детских творческих коллективов Кирова и области, направленный на воспитание патриотизма и гордости за героическое прошлое нашей страны. Песни ярко отражали все события, происходящие на фронте и в тылу, согревали душу, призывали к подвигу, повествовали о солдатской дружбе и любви. Песни были необходимы людям, как воздух.Творческий марафон, посвященный золотому фонду нашей культуры - песням, написанным в период с 1941-го по 45-й годы, продолжится в библиотеке имени Герцена, а также в поселках Вахруши и Стрижи, в Кирсе, Слободском и Кирово-Чепецке.Завершится патриотический марафон Песни Великой Победы" 7 мая, также в большом зале Вятской филармонии.