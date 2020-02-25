В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы». Его участниками стали профессиональные, самодеятельные, студенческие и детские творческие коллективы. Первый концерт прошел в Вятской филармонии.
В годы Великой Отечественной вместе с бойцами на полях сражений и рабочими в тылу в строй встала и песня. Она помогала выстоять и победить, стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими композиторами были созданы сотни новых песен, многие из которых сразу «ушли на фронт».
АРТЕМ НОПИН, УЧАСТНИК ХОРА МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ «ОРЛЯТА»:
«Мне нравятся эти песни, потому что они напоминают о героях, о тех страшных временах, дают дух патриотизма».
«Песни Великой Победы» - совместный творческий проект профессиональных, самодеятельных, студенческих и детских творческих коллективов Кирова и области, направленный на воспитание патриотизма и гордости за героическое прошлое нашей страны. Песни ярко отражали все события, происходящие на фронте и в тылу, согревали душу, призывали к подвигу, повествовали о солдатской дружбе и любви. Песни были необходимы людям, как воздух.
ИЛЬЯ КАРПИКОВ, УЧАСТНИК ХОРА МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ «ОРЛЯТА»:
«Мой прадедушка служил, был на фронте, выжил, вернулся, песни мне эти очень нравятся, эх мотивы, их посыл, это очень здорово, что люди вспоминают об этом, поют эти песни, восхищаются ими, когда придумывают что-то свое или что-то новое».
Творческий марафон, посвященный золотому фонду нашей культуры - песням, написанным в период с 1941-го по 45-й годы, продолжится в библиотеке имени Герцена, а также в поселках Вахруши и Стрижи, в Кирсе, Слободском и Кирово-Чепецке.
Завершится патриотический марафон Песни Великой Победы" 7 мая, также в большом зале Вятской филармонии.