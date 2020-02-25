В Кирове отметили День защитников Отечества. Праздник начался с возложения цветов к Вечному огню, а основные мероприятия состоялись на Театральной площади.Утро 23-го - с возложения цветов к Вечному огню, в память о тех защитниках, которых уже нет рядом. Но от этого не менее мужественных и сильных. Сотни кировчан вместе с семьями, передавая традицию будущим поколениям, отдавали долг памяти воинам-победителям. Основная праздничная часть мероприятия - на Театральной площади.На площади - атмосфера для настоящих мужчин. Ажиотаж у каждой специально подготовленной площадки. Где-то можно просто сделать фото на память, где-то попробовать все самому.Какими были настоящие мужчины в 15 веке, что носили и чем защищали. Примерить кольчугу и попробовать сразиться на старинных мечах - правильное 23 февраля. Совсем рядом (в этот день такое возможно только на Театралке) перемещаемся во времена Великой Отечественной.Для тех, кто хочет примерить на себя работу современных силовых структур - возможность почувствовать себя в роли судебного пристава. Здесь и о работе расскажут, и покажут боевое снаряжение. Традиционное фото на память - когда ещё появится такая возможность.Маленький и большие, будущие и настоящие. Защитники, на которых так хочется быть похожими.Концертная программа на главной сцене города, состязания для настоящих мужчин, где кто бы не оказался чуть сильнее, все равно - победит дружба. В этот день им желают сил, удачи и, конечно, здоровья. Быть мужчиной - ответственно, но от этого не менее здорово.