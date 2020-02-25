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25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
В Кирове отметили День защитников Отечества

В Кирове отметили День защитников Отечества

Вчера, 17:45
180
Карина Алоян
В Кирове отметили День защитников Отечества


В Кирове отметили День защитников Отечества. Праздник начался с возложения цветов к Вечному огню, а основные мероприятия состоялись на Театральной площади.

Утро 23-го - с возложения цветов к Вечному огню, в память о тех защитниках, которых уже нет рядом. Но от этого не менее мужественных и сильных. Сотни кировчан вместе с семьями, передавая традицию будущим поколениям, отдавали долг памяти  воинам-победителям.  Основная праздничная часть мероприятия - на Театральной площади.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Достаточно давно на Театральной площади к 23 февраля не делали и в этом году инициативная группа ребят, мужчин, молодых ребят, увлеченных реконструкцией пришли с идеей провести интерактивную площадку, самим организовать, привлечь партнеров и организовать такое событие для горожан».

На площади - атмосфера для настоящих мужчин. Ажиотаж у каждой специально подготовленной площадки. Где-то можно просто сделать фото на память, где-то попробовать все самому.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРБЕШКО:
«Вооружение, то есть колчан со стрелами. Лук конный и для пешей дружины. Боевое метательное копьё, два вида топоров: ручкой и топорики метательные».

Какими были настоящие мужчины в 15 веке, что носили и чем защищали. Примерить кольчугу и попробовать сразиться на старинных мечах - правильное 23 февраля. Совсем рядом (в этот день такое возможно только  на Театралке) перемещаемся во времена Великой Отечественной.

ВИТАЛИЙ РАБСКИХ, УЧАСТНИК МЕРОПРИЯТИЯ:
«Вот это винтовка Мосина образца 1891 года. На ней прицел оптический 40-го года. Здесь мы рассказываем про виды оружия, здесь автоматы, снаряжение бойца».

Для тех, кто хочет примерить на себя работу современных силовых структур - возможность почувствовать себя в роли судебного пристава. Здесь и о работе расскажут, и покажут боевое снаряжение. Традиционное фото на память - когда ещё появится такая возможность.

ИЛЬЯ МАНЫЛОВ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОПД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРСТВА ПО Г.КИРОВУ:
«Все интерактивно, можно примерить на себя средства бронезащиты, подержать оружие, сфотографироваться на память».

Маленький и большие, будущие и настоящие. Защитники, на которых так хочется быть похожими.

- Для нас честь принимать участие в таком мероприятии, мы хотим быть похожими на защитников нашей родины и быть такими же как они.

Концертная программа на главной сцене города, состязания для настоящих мужчин, где кто бы не оказался чуть сильнее, все равно - победит дружба.  В этот день им желают сил, удачи и, конечно, здоровья. Быть мужчиной - ответственно, но от этого не менее здорово.
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