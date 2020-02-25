В Кирове отметили День защитников Отечества. Праздник начался с возложения цветов к Вечному огню, а основные мероприятия состоялись на Театральной площади.
Утро 23-го - с возложения цветов к Вечному огню, в память о тех защитниках, которых уже нет рядом. Но от этого не менее мужественных и сильных. Сотни кировчан вместе с семьями, передавая традицию будущим поколениям, отдавали долг памяти воинам-победителям. Основная праздничная часть мероприятия - на Театральной площади.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Достаточно давно на Театральной площади к 23 февраля не делали и в этом году инициативная группа ребят, мужчин, молодых ребят, увлеченных реконструкцией пришли с идеей провести интерактивную площадку, самим организовать, привлечь партнеров и организовать такое событие для горожан».
На площади - атмосфера для настоящих мужчин. Ажиотаж у каждой специально подготовленной площадки. Где-то можно просто сделать фото на память, где-то попробовать все самому.
ВЯЧЕСЛАВ ГОРБЕШКО:
«Вооружение, то есть колчан со стрелами. Лук конный и для пешей дружины. Боевое метательное копьё, два вида топоров: ручкой и топорики метательные».
Какими были настоящие мужчины в 15 веке, что носили и чем защищали. Примерить кольчугу и попробовать сразиться на старинных мечах - правильное 23 февраля. Совсем рядом (в этот день такое возможно только на Театралке) перемещаемся во времена Великой Отечественной.
ВИТАЛИЙ РАБСКИХ, УЧАСТНИК МЕРОПРИЯТИЯ:
«Вот это винтовка Мосина образца 1891 года. На ней прицел оптический 40-го года. Здесь мы рассказываем про виды оружия, здесь автоматы, снаряжение бойца».
Для тех, кто хочет примерить на себя работу современных силовых структур - возможность почувствовать себя в роли судебного пристава. Здесь и о работе расскажут, и покажут боевое снаряжение. Традиционное фото на память - когда ещё появится такая возможность.
ИЛЬЯ МАНЫЛОВ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОПД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРСТВА ПО Г.КИРОВУ:
«Все интерактивно, можно примерить на себя средства бронезащиты, подержать оружие, сфотографироваться на память».
Маленький и большие, будущие и настоящие. Защитники, на которых так хочется быть похожими.
- Для нас честь принимать участие в таком мероприятии, мы хотим быть похожими на защитников нашей родины и быть такими же как они.
Концертная программа на главной сцене города, состязания для настоящих мужчин, где кто бы не оказался чуть сильнее, все равно - победит дружба. В этот день им желают сил, удачи и, конечно, здоровья. Быть мужчиной - ответственно, но от этого не менее здорово.