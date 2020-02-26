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27 февраля 11:38
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
Сотни кировчан стали участниками реконструкции битвы времен ВОВ

Сотни кировчан стали участниками реконструкции битвы времен ВОВ

Вчера, 11:13
254
Александра Гуляева
Сотни кировчан стали участниками реконструкции битвы времен ВОВ


Освобождение военнопленных можно было наблюдать в эти выходные недалеко от Митино. Там состоялась военно-историческая реконструкция битвы времен Великой Отечественной.

Немецкие солдаты отстреливаются от советских партизан. Фашисты сопровождали колонну пленных, когда попали в засаду. Завязывается сражение.

Партизанам удается освободить военнопленных, фашисты падают навзничь. Эта битва - одна из тех, что могли произойти под Харьковом в 43-ем году. Реконструкцию приурочили к дню защитника отечества как дань памяти павшим воинам. Защищают Отечество не только мужчины, среди партизан есть и женщины.

ЕКАТЕРИНА ЕМШАНОВА, УЧАСТНИЦА РЕКОНСТРУКЦИИ:
«Я в данном сценарии выполняю роль лейтенанта военно-санитарной службы Красной армии, которая попала в плен, которая не оставила раненых бойцов, которых в плен взяли и пошла вместе с ними в  колонне пленных».

В реконструкции приняли участие 55 человек из разных исторических клубов города. Чтобы все выглядело как можно более достоверно, побеспокоились о костюмах и обмундировании - его приобретают в антикварных магазинах и на оружейных заводах. Оружие стреляет только холостыми, но выглядит как боевое.

ОЛЕГ ПИЛЬГУЕВ, ОРГАНИЗАТОР РЕКОНСТРУКЦИИ:
«В руках у меня пистолет-пулемет МП-40 в кобуре, пистолет Люггер, бинокль 35го года, планшетка, фляга».

Для большинства участников эта реконструкция - не первая. Евгений Смирнов участвует в реконструкциях больше 10 лет, ездит по всей стране. Признается: каждый раз испытывает сильные эмоции.

ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, УЧАСТНИК РЕКОНСТРУКЦИИ:
«Появляется такая здоровая злость. Ощущаешь себя в шкуре собственного деда. И хочется вот взять гранату и кинуться под танк, он не пройдет!».

Главная задача таких представлений, по мнению участников, -  сохранить память о подвиге предков во время Великой Отечественной для подрастающего поколения.
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