Сотни кировчан стали участниками реконструкции битвы времен ВОВ

Освобождение военнопленных можно было наблюдать в эти выходные недалеко от Митино. Там состоялась военно-историческая реконструкция битвы времен Великой Отечественной.Немецкие солдаты отстреливаются от советских партизан. Фашисты сопровождали колонну пленных, когда попали в засаду. Завязывается сражение.Партизанам удается освободить военнопленных, фашисты падают навзничь. Эта битва - одна из тех, что могли произойти под Харьковом в 43-ем году. Реконструкцию приурочили к дню защитника отечества как дань памяти павшим воинам. Защищают Отечество не только мужчины, среди партизан есть и женщины.В реконструкции приняли участие 55 человек из разных исторических клубов города. Чтобы все выглядело как можно более достоверно, побеспокоились о костюмах и обмундировании - его приобретают в антикварных магазинах и на оружейных заводах. Оружие стреляет только холостыми, но выглядит как боевое.Для большинства участников эта реконструкция - не первая. Евгений Смирнов участвует в реконструкциях больше 10 лет, ездит по всей стране. Признается: каждый раз испытывает сильные эмоции.Главная задача таких представлений, по мнению участников, - сохранить память о подвиге предков во время Великой Отечественной для подрастающего поколения.