В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год

В Управлении службы судебных приставов подвели итоги работы за прошлый год. Сумма, взысканная по исполнительным производствам, составила более пяти миллиардов рублей.
Самые проблемные - должники по алиментам. Многие ведут асоциальный образ жизни, не имеют ликвидного имущества, не трудоустраиваются либо скрываются. Зачастую невозможно установить размер реальных доходов плательщика алиментов. Часть должников отбывает наказание в местах лишения свободы без получения там заработка. Одним из самых действенных мотивационных факторов является ограничение права должников на выезд за пределы Российской Федерации. Эффективность данной меры доказывает то, что в прошлом году после запрета были погашены долги на сумму более трехсот миллионов рублей.
ДМИТРИЙ БРОВЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наблюдается тенденция увеличения удельного веса от производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам и кредитам, и только пятая часть - производства о взыскании административных штрафов, в этом заслуга областной ГИБДД, входящих в тройку лидеров по России по добровольной уплате штрафов. Мы также уделяем этим вопросам значительное внимание. Сумма задолженности, оплаченная должниками, добровольно составила полтора миллиарда рублей. Здесь и освещение в СМИ результатов проводимой работы и разъяснение действующего законодательства».