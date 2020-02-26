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27 февраля 11:39
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год

В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год

Вчера, 12:26
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Валентина Палкина
В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год


В Управлении службы судебных приставов подвели итоги работы за прошлый год. Сумма, взысканная по исполнительным производствам, составила более пяти миллиардов рублей.

Самые проблемные - должники по алиментам. Многие ведут асоциальный образ жизни, не имеют ликвидного имущества, не трудоустраиваются либо скрываются. Зачастую невозможно установить размер реальных доходов плательщика алиментов. Часть должников отбывает наказание в местах лишения свободы без получения там заработка. Одним из самых действенных мотивационных факторов является ограничение права должников на выезд за пределы Российской Федерации. Эффективность  данной меры доказывает то, что в прошлом году после запрета были погашены долги на сумму более трехсот миллионов рублей.

ДМИТРИЙ БРОВЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наблюдается тенденция увеличения удельного веса от производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам и кредитам, и только пятая часть - производства о взыскании административных штрафов, в этом заслуга областной ГИБДД, входящих в тройку лидеров по России по добровольной уплате штрафов. Мы также уделяем этим вопросам значительное внимание. Сумма задолженности, оплаченная должниками, добровольно составила полтора миллиарда рублей. Здесь и освещение в СМИ результатов проводимой работы и разъяснение действующего законодательства».
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