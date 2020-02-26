В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год

В Управлении службы судебных приставов подвели итоги работы за прошлый год. Сумма, взысканная по исполнительным производствам, составила более пяти миллиардов рублей.Самые проблемные - должники по алиментам. Многие ведут асоциальный образ жизни, не имеют ликвидного имущества, не трудоустраиваются либо скрываются. Зачастую невозможно установить размер реальных доходов плательщика алиментов. Часть должников отбывает наказание в местах лишения свободы без получения там заработка. Одним из самых действенных мотивационных факторов является ограничение права должников на выезд за пределы Российской Федерации. Эффективность данной меры доказывает то, что в прошлом году после запрета были погашены долги на сумму более трехсот миллионов рублей.