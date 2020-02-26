В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ

В музее Военно-морского флота в 42-й школе открылась новая выставка, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Карине Алоян одной из первых удалось увидеть экспозицию.Великая Отечественная война - не просто факт истории, отпечаток - на каждый семье огромной страны. Из поколения в поколение передаются память о мужестве и подвиге отцов и гордость за великую Победу и боль невосполнимых утрат.Екатерина Емшанова представила на выставке несколько экспонатов из своей коллекции. Девушка собирает все, что касается медицинской службы ВМФ. На этой выставке есть место тому, что еще даже не выставлялось.Награды, подлинные письменные источники периода ВОВ и другие предметы, как из государственных, частных коллекций, фондов музея и личных семейных архивов педагогов школы. Что называется - собирали по частицам, чтобы предоставить кировчанам новую экспозицию.