У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове

Проекты есть, действий нет. В Кирове только ленивый не говорит о благоустройстве. В нем нуждаются тротуары, парки, скверы. И если пешеходные зоны постепенно приводят в порядок, то благоустройство общественных территорий для прогулок нередко ограничивается лишь планами.На картинках все выглядит красиво. Это концепция благоустройства парка Гагарина. Пешеходные дорожки, брусчатка. Однако общественный активист Светлана Кекина раскритиковала концепцию. По ее словам, здесь очень многое не учтено. Впрочем, эти проблемы характерны абсолютно для всех кировских парков.Концепция - не окончательный план действий. Это только общий взгляд на благоустройство. Представители администрации планируют в этом году организовать аукцион и выбрать подрядчика, который уже окончательно оформит проект.Концепций много, но воплощать их в жизнь не спешат. Некоторые из них разработаны более пяти лет назад, другие недавно. Объекты, которые нуждаются в благоустройстве у всех на слуху гораздо больше.Проекты пылятся на полках годами. Время идет. Концепции устаревают, нужно все разрабатывать заново. Тратить время и деньги. А жителям в том числе приходится довольствоваться тем, что было создано еще в советское время.